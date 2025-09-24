Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα, έπειτα από ισραηλινά πλήγματα σε διάφορες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα.

Όπως δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), οι επιθέσεις που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός μετά τα μεσάνυχτα είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 15 άτομα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην πόλη της Γάζας, τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τρεις αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν σε αποθήκη και σκηνές που φιλοξενούσαν εκτοπισμένους στην αγορά Φιράς. Επιπλέον, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δύο πλήγματα που σημειώθηκαν στον καταυλισμό προσφύγων Νουσεϊράτ, ενώ τρεις ακόμη βρήκαν τον θάνατο σε άλλες επιθέσεις στην πόλη της Γάζας.

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν την έναρξη χερσαίων επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας, κλιμακώνοντας ταυτόχρονα τα αεροπορικά πλήγματα στην ευρύτερη περιοχή.