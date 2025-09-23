Η πόλη της Γάζας τέθηκε υπό πλήρη περικύκλωση από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) την Τρίτη, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, καθώς η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση εντείνεται με στόχο την πλήρη κατάληψη του μεγαλύτερου αστικού κέντρου της Λωρίδας της Γάζας.

Όπως μεταδίδει η Jerusalem Post και άλλα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τρεις μεραρχίες των IDF ολοκλήρωσαν την περικύκλωση με περιορισμένη αντίσταση από τις δυνάμεις της Χαμάς, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά τη συμβολική αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους από σειρά κρατών-μελών του ΟΗΕ, σε μια κίνηση που χαρακτηρίστηκε ως διπλωματικό ορόσημο, μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολεμικών συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

🔴 Live updates – The IDF has encircled Gaza City – reporthttps://t.co/HmKXcs2LlE — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 23, 2025

Παράλληλα, το Ισραήλ είχε προηγουμένως καλέσει σε μαζική εκκένωση της πόλης της Γάζας, προτρέποντας τους κατοίκους να μετακινηθούν προς τα νότια της Λωρίδας. Ωστόσο, η κίνηση αυτή συνοδεύτηκε από σφοδρούς βομβαρδισμούς και χρήση εκρηκτικών σε κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, τα ισραηλινά στρατεύματα πυροδότησαν παγιδευμένα οχήματα στις συνοικίες Σάμπρα και Τελ αλ Χάουα, προκαλώντας καταστροφές σε δεκάδες σπίτια και βασικές υποδομές. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για σημαντικό αριθμό νεκρών και τραυματιών μεταξύ των αμάχων, την ώρα που τα ισραηλινά άρματα συνέχιζαν την προέλασή τους στο δυτικό τμήμα της πόλης.

Η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει δραματική, με διεθνείς οργανισμούς να εκφράζουν έντονες ανησυχίες για την τύχη των αμάχων που παραμένουν εγκλωβισμένοι.