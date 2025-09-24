Η Άννα Κορακάκη διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της. Το απόγευμα της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου, μέσω των social media, αποκάλυψε πως πριν από δύο χρόνια, στις 23 Σεπτεμβρίου 2023, παντρεύτηκε τον αγαπημένο της.

Ένας γάμος μακριά από τα φώτα

Η αθλήτρια είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα της με τον σύντροφό της, Γιάννη Χαλκιαδάκη, πριν από δύο χρόνια, όμως τότε είχε γίνει γνωστό ότι ο γάμος δεν αποτελούσε άμεση προτεραιότητα για το ζευγάρι.

Την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, ημέρα της δεύτερης επετείου του γάμου της, η Κορακάκη μοιράστηκε για πρώτη φορά φωτογραφίες από εκείνη τη μοναδική στιγμή. Στις εικόνες οι νεόνυμφοι ποζάρουν σε ασπρόμαυρο φόντο, δείχνοντας τον έρωτα και την ευτυχία τους.

Η ανάρτηση

Στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram, η Ολυμπιονίκης έγραψε: «23.9.2023. 2 years down, forever to go».

Όταν είχε δεχτεί πρόταση γάμου από τον σύντροφό της, είχε δηλώσει: «Νιώθω υπέροχα και ανυπομονώ όχι µόνο για τον γάμο σαν τελετή, αλλά κυρίως για κάθε σχέδιο και βήμα σε κάθε στάδιο της ζωής που θα κάνω από κοινού με τον άνθρωπό µου, και εύχομαι να είμαστε υγιείς κι ευλογημένοι να ζήσουμε μια μακρά κι ευτυχισμένη ζωή μαζί».