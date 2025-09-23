Είναι ο καθαγιασμός ενός εξαιρετικού ταλέντου. Κάθε χρόνο η Χρυσή Μπάλα επιβραβεύει τον καλύτερο ποδοσφαιριστή στον κόσμο. Τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, ο Παριζιάνος Ουσμάν Ντεμπελέ κέρδισε το Άγιο Δισκοπότηρο . Με δάκρυα στα μάτια και ένα τρόπαιο στα χέρια, κληρονόμησε και ένα κομμάτι της γαλλικής ιστορίας. Ένα βραβείο που τον συνδέει πλέον με μεγάλες διασημότητες όπως τη Μαρία-Αντουανέτα, τον Ράφα Ναδάλ και τη Δούκισσα της Ορλεάνης.

Όπως κάθε χρόνο, οι κορυφαίοι τεχνίτες εναλλάσσονταν για έξι μήνες. Πέρασαν εκατοντάδες ώρες τελειοποιώντας και την τελευταία λεπτομέρεια του τροπαίου για τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο. Η Χρυσή Μπάλα, 15 κιλά ορείχαλκου βουτηγμένα σε χρυσό και χαραγμένη στο χέρι από τεχνίτη που γράφει το λογότυπο του France Football, το έτος έκδοσης και το όνομα του νικητή. Είναι η ίδια μέθοδος από την πρώτη έκδοση το 1956. Και είναι ένας επιφανής γαλλικός οίκος που είναι υπεύθυνος: ο Maison Mellerio, που ιδρύθηκε το 1613 και βρίσκεται στην Rue de la Paix στο 2ο διαμέρισμα του Παρισιού.

Για τέσσερις αιώνες και δεκαπέντε γενιές της ίδιας οικογένειας, ο οίκος έχει εκπληρώσει παραγγελίες από διάσημους πελάτες, ξεκινώντας από μέλη της αυλής του βασιλιά της Γαλλίας. Εχει δημιουργήσει επίσης τα κοσμήματα της Μαρίας-Αντουανέτας και της Δούκισσας της Ορλεάνης και μια τιάρα για τον βασιλιά της Ολλανδίας το 1888.

Από την πρόσκληση υποβολής προσφορών από τη Γαλλική Ομοσπονδία Αντισφαίρισης το 1981, το περίφημο Coupe des Mousquetaires, το τρόπαιο που απονέμεται στο Ρολάν Γκαρός, είναι επίσης δημιούργημα του οίκου Mellerio. Το πρωτότυπο ανήκει στην ομοσπονδία και κάθε χρόνο ο νικητής λαμβάνει ένα αντίγραφο.