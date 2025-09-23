Το «παρών» στην τελετή της απονομής της Χρυσής Μπάλας έδωσε η Ρουτ Καρντόσο, σύζυγος του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ, Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος έφυγε από την ζωή στις 3 Ιουλίου 2025 σε τροχαίο δυστύχημα, δίπλα στον αδερφό του, Άντρε Σίλβα.

Η 28χρονη εμφανίστηκε στην τελετή φορώντας μια εντυπωσιακή λευκή τουαλέτα, ενώ στην μνήμη του συζύγου της τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.

Η παρουσιάστρια της τελετής, Κέιτ Σκοτ, είπε:

«Φέτος το καλοκαίρι η οικογένεια του ποδοσφαίρου σοκαρίστηκε από τον θάνατο του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του, Αντρέ Σίλβα. Ξέρουμε πως η οικογένειά του βρίσκεται σήμερα μαζί μας και θέλουμε να εκφράσουμε τα συλληπητήριά μας.»

Ενώ ο «θρύλος» του ποδοσφαίρου, Ρουντ Γκούλιτ δήλωσε:

«Ο Ζότα ήταν ένας παίκτης που τον αγαπούσε το κοινό, ένας παίκτης που έδινε τα πάντα για την ομάδα του και για την χώρα του. Τον αγαπούσαν όλοι, συμπαίκτες και οπαδοί. Μαζί, ας τον τιμήσουμε.»

Παρόντες από την ομάδα της Λίβερπουλ ήταν οι Βίρτζιλ Βαν Ντάικ και ο Άλισον Μπέκερ.