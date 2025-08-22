Στις 3 Ιουλίου του 2025 έφυγε από τη ζωή ο ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, Ντιόγκο Ζότα, μαζί με τον αδελφό του Αντρέ, μετά από αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην επαρχεία Αμόρα της Ισπανίας.

Με περίπου έναν μήνα να έχει περάσει απο το γεγονός του ταρακούνησε τον ποδοσφαιρικό και όχι μόνο κόσμο κάποιοι εκμεταλλευτήκαν το όνομά του για να βγάλουν χρήματα.

Μια καλά οργανωμένη διαδικτυακή απάτη στήθηκε στο όνομα του Ντιόγκο Ζότα, με τους δράστες να δημιουργούν ιστοσελίδα που παρουσιαζόταν ως «επίσημο ίδρυμα» του Πορτογάλου επιθετικού της Λίβερπουλ.

Η σελίδα με την ονομασία «diogojotafoundation.org» συγκέντρωσε περίπου 50.000 λίρες σε διάστημα ενός μήνα, μέσω δωρεών φιλάθλων που πίστεψαν ότι στηρίζουν φιλανθρωπική δράση στη μνήμη του ποδοσφαιριστή.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει οργή στις τάξεις της Λίβερπουλ αλλά και της οικογένειας του Ζότα, που βλέπουν το όνομα του αγαπημένου τους ανθρώπου να χρησιμοποιείται με τόσο ανήθικο τρόπο.