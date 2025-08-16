Η Λίβερπουλ ξεκίνησε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις, με νίκη επί της Μπόρνμουθ (4-2), για την Premier League. Ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ, χρειάστηκε τους Φεντερίκο Κιέζα και Μοχάμεντ Σαλάχ, για να πάρει τη νίκη από τα «κεράσια», με σκορ 4-2.

Η Λίβερπουλ έιχε προηγηθεί με τους Ούγκο Εκιτικέ και Χάκπο, αλλά ο Άντονι Σεμένιο με δύο γκολ, ισοφάρισε σε 2-2. Έπειτα ανέλαβε δράση ο Αιγύπτιος και ο Ιταλός.

Ο προπονητής των «ρεντς», Άρνε Σλοτ, μίλησε μετά τη λήξη της αναμέτρησης τόσο για το ματς, όσο και για τους φόρους τιμής των οπαδών στο πρόσωπο του Ντιόγκο Ζότα.

🚨 | Arne Slot: “Skor 2-2’ye geldiğinde Diogo Jota’yı oyuna almak isterdim.” pic.twitter.com/HOMLxcovOb — 🇹🇷 Transfer Haberleri ⚒ (@Transferhaber6) August 16, 2025

« Ήθελα να μπορώ να έχω διαθέσιμο τον Ντιόγκο Ζότα. Τον έψαχνα στον πάγκο, αλλά δεν ήταν εκεί. Αλλά απόψε οι οπαδοί και οι παίκτες έκαναν αυτό που έχει κάνει για εμάς τόσες πολλές φορές στο παρελθόν», δήλωσε ο Ολλανδός τεχνικός.

Ενώ σε ότι αφορά την αναμέτρηση ανέφερε: «Ήταν ένα υπέροχο παιχνίδι. Αυτό κάνει το ποδόσφαιρο τόσο φανταστικό. Υψηλός ρυθμός, χωρίς διακοπές ή χαμένο χρόνο. Συγχαρητήρια στην Μπόρνμουθ, που έχαναν με 2-0 και συνέχισαν να παλεύουν, όπως και εμείς όταν επέστρεψαν.

Αλλά αντιμετώπισαν μια ομάδα που δεν τα παράτησε ποτέ. Χάσαμε πολλούς παίκτες το καλοκαίρι, αλλά δεν χάσαμε τη νοοτροπία μας».

Arne Slot speaks eloquently and emotionally on the night Anfield paid tribute to Diogo Jota ❤️ pic.twitter.com/L68Tm77WB6 — Men in Blazers (@MenInBlazers) August 15, 2025

Κατά τη διάρκεια του αγώνα ακούστηκαν ρατσιστικά συνθήματα προς τον Άντονι Σεμένιο, στο «Άνφιλντ», με τον Σλοτ να τονίζει πως ο σύλλογος δεν θέλει να συμβαίνει κάτι τέτοιο στο ποδόσφαιρο και ειδικά στο «Άνφιλντ».

Ταυτόχρονα, ανέφερε πως οι ρατσιστικές αυτές επιθέσεις, υποβάθμισαν τη λάμψη της αναμέτρησης και τους ωραίους φόρους τιμής των οπαδών, στο πρόσωπο του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα.