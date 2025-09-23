Η προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς, λόγω της συμμετοχής του Τούρκου προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει την Τρίτη στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Παγωμάρα στην κυβέρνηση

Η είδηση της αναβολής προκάλεσε «παγωμάρα» με κυβερνητικές πηγές να σπεύδουν να τονίσουν πως ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την διάσκεψη των αραβικών χωρών στην οποία πρέπει να πάρει μέρος και η Τουρκία.

Την ίδια ώρα

Η διάσκεψη θα εξελίσσεται την ώρα που ήταν το ραντεβού του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο και άρα η τουρκική πλευρά ειδοποίησε την ελληνική για την αναβολή.

Μετά την εξέλιξη αυτή αναζητείται νέα ώρα και μέρα, με βάση το πρόγραμμα και των δύο ηγετών. Ο πρόεδρος Ερντογάν θα βρίσκεται για ένα ακόμα διήμερο στη Νέα Υόρκη και θα αναζητηθεί κάποιο κενό στο πρόγραμμά του για να γίνει το ραντεβού.

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Στον τρόπο διαχείρισης των ελληνοτουρκικών σχέσεων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη στέκονται ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ με αφορμή την αναβολή της συνάντησης του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο.

Αλλο ένα επίτευγμα

Ο ΣΥΡΙΖΑ, δια της τομεάρχισσας Εξωτερικών, Ρένας Δούρου, υπογραμμίζει πως σημειώθηκε «άλλο ένα »επίτευγμα» της εξωτερικής πολιτικής με… »αυτοπεποίθηση»», ενώ το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του επισημαίνει πως «εκτίθενται όσοι καλλιεργούν τον εφησυχασμό των »ήρεμων νερών»».

Η αναβολή της συνάντησης «στέλνει λάθος μηνύματα σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία για τις διμερείς σχέσεις αλλά και την ευρύτερη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο», αναφέρει ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος.

Το πλαίσιο που θα γίνει η συνάντηση στη Νέα Υόρκη

Στην ατζέντα της συνάντησης, όποτε αυτή γίνει, περιλαμβάνονται διμερή και περιφερειακά θέματα. Στις συνομιλίες θα συμμετέχουν οι ΥΠΕΞ των δύο χωρών και οι διπλωματικοί σύμβουλοι των δύο ηγετών, με την Αθήνα να θεωρεί ότι η συνάντηση δείχνει την αμοιβαία βούληση να διατηρηθούν τα ήρεμα νερά και ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Η συνάντηση, τη νέα ημέρα και ώρα που θα αποφασιστεί, θα λάβει χώρα στο «Σπίτι της Τουρκίας», χώρο που υπέδειξε η τουρκική πλευρά, ενώ πέρυσι η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στον ΟΗΕ, σε χώρο που είχε υποδείξει η ελληνική πλευρά.

Βαρύ το κλίμα

Η ελληνοτουρκική συνάντηση αναμένεται να είναι διαφορετική από τις άλλες, εκτιμούν αρμόδιες πηγές.

Πραγματοποιείται την ώρα που το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις χαρακτηρίζεται πιο επιβαρυμένο σε σχέση με πέρυσι: Η Αθήνα έχει προχωρήσει σε οριοθέτηση θαλασσίων πάρκων, δέχθηκε την επίσημη πρόταση της Chevron για έρευνες νοτίως της Κρήτης -κάτι που ενοχλεί την Άγκυρα- και ξεκίνησε τεχνικές συνομιλίες με τη Λιβύη για καθορισμό ΑΟΖ.

Πιέζει για SAFE

Από την άλλη πλευρά, η Άγκυρα πιέζει για συμμετοχή στο SAFE, με την Ελλάδα να απειλεί με βέτο (αν και η εικόνα είναι περίπλοκη με δεδομένες τις διμερείς αμυντικές-στρατιωτικές συμφωνίες που κάνει η Τουρκία με ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και η Ιταλία).

Η Τουρκία εξάλλου υπενθυμίζει τις αξιώσεις της στο Αιγαίο έχοντας εκδώσει navtex ερευνών για το Πίρι Ρέις. Σημείο τριβής αποτελεί και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Την επίσημη θέση της κυβέρνησης για την αναβολή της συνάντησης ανάμεσα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρουσίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Όπως ανέφερε μιλώντας στο One, η αναβολή ζητήθηκε από την τουρκική πλευρά, με τις δύο χώρες να αναζητούν κοινό χρόνο για να πραγματοποιηθεί το ραντεβού αύριο, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.

Απαντώντας στην κριτική που έχει δεχθεί η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε: «Να πάρουμε το ενδεχόμενο ότι είναι παρελκυστική η αναβολή για τα μάτια του κόσμου, ότι έψαχνε να βρει δικαιολογία, να το δεχθούμε και δεν είναι αναβολή αλλά ακύρωση.

Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σε μια κίνηση που θα συνιστά απρεπέστατη ενέργεια, πρέπει να πάρουν μέρος κατά της χώρας και να επιτεθούν πριν καλά–καλά μάθουν τι συνέβη;».

Και πρόσθεσε: «Έστω ότι η Τουρκία –υποθετικά, να μην παρερμηνευτώ– ακυρώσει τη συνάντηση. Αυτό τι σημαίνει; Ότι πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση; Μήπως μπορεί να σημαίνει ότι η στάση και οι θέσεις μας ενοχλούν;».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ακόμη ότι η Ελλάδα συνομιλεί «όχι για να υποχωρήσει, αλλά για να κερδίσει». «Από τη μια μας λένε ότι συνομιλούμε με πειρατή, εμείς λέμε συνομιλούμε και κερδίζουμε», τόνισε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει ρητορικά: «Θυμάστε άλλη κυβέρνηση να επεκτείνει χέρα στο Ιόνιο;».