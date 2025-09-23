Καλεσμένος στην εκπομπή του Mega «Buongiorno» βρέθηκε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης και μίλησε για την πορεία του στην πολιτική, την απόφαση παραίτησης από τον ΣΥΡΙΖΑ, τη ζωή του με τη σύζυγό του, δημοσιογράφο Ράνια Τζίμα, και την πρόσφατη περιπέτεια υγείας του.

Η θητεία στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

Ο κ. Σακελλαρίδης, αναφερόμενος στη συμμετοχή του στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε:

«Κοντεύει δεκαετία από τότε που ήμουν κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ήταν μια τιμητική θέση, σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα, ήδη πέντε χρόνια μέσα στα μνημόνια. Ήταν μια εμπειρία με μεγάλη πίεση και ευθύνη».

Η παραίτηση και η παράδοση της έδρας

Για την παραίτησή του και την αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, εξήγησε:

«Δεν μπορούσα να κρατήσω την έδρα και να πω “σας φτύνω”. Ήμουν στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα κατά τη διαπραγμάτευση και είχα προσωπική ευθύνη. Διαφωνώντας με την κατάληξη, το μόνο συνεπές και λογικό για μένα ήταν να παραδώσω την έδρα. Στην πολιτική πρέπει να αναγνωρίζεις και τις ήττες».

Η επιστροφή με τη Νέα Αριστερά

Σχετικά με την επιστροφή του στην πολιτική, σημείωσε:

«Ήταν συνειδητή επιλογή να μην εμπλακώ ξανά στον ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι σήμερα γραμματέας της “Νέας Αριστεράς”. Η ενασχόληση με την πολιτική δεν φεύγει από μέσα μας. Για μένα η Αριστερά δεν είναι ποδοσφαιρική φανέλα, είναι τρόπος ζωής, ιδέα και όραμα για έναν καλύτερο κόσμο».

Η προσωπική του ζωή

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μίλησε για την οικογενειακή του ζωή με τη Ράνια Τζίμα:

«Η ισορροπία είναι αυτονόητη πλέον. Δεν μπήκαμε ποτέ ο ένας στα νερά του άλλου επαγγελματικά, παρά τον δημόσιο ρόλο μας. Είμαστε μαζί από το 2014. Η κόρη μας έχει χαρακτηριστικά και των δύο μας· εγώ είμαι ο πιο αυστηρός στο σπίτι».

Η περιπέτεια υγείας του

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στο πρόσφατο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε:

«Έκανα κατάχρηση με το τσιγάρο αλλά το έχω κόψει εδώ και 10 μέρες. Όταν είσαι υγιής, νομίζεις ότι είσαι αλώβητος. Ένιωσα έναν πόνο που θα μπορούσα να τον αποδώσω αλλού, αλλά ευτυχώς πήγα στον γιατρό. Η εμπειρία αυτή με έκανε να σκεφτώ πόσο σημαντικό είναι το δημόσιο σύστημα υγείας, οι εξετάσεις και οι αξιοπρεπείς όροι εργασίας για τους γιατρούς. Όλα είναι πολιτικά».