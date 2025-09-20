Καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» στο Mega βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9) η Ράνια Τζίμα. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Mega μίλησε ανοιχτά για την επαγγελματική της πορεία αλλά και για προσωπικές στιγμές της ζωής της.

«Πηγαίνω στη δουλειά μου με πολύ κέφι, μου δίνει απίστευτη ενέργεια. Δεν θα την άλλαζα με καμία άλλη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ο Γαβριήλ ήταν πολύ τυχερός μέσα στη δυσκολία του»

Αναφερόμενη στην περιπέτεια υγείας του συζύγου της, Γαβριήλ Σακελλαρίδη, η Ράνια Τζίμα εξομολογήθηκε: «Τώρα είμαστε καλά. Ο Γαβριήλ ήταν πολύ τυχερός μέσα στη δυσκολία του. Επειδή τρέχει, κατάλαβε αμέσως τη διαφορά στο σώμα του και στον οργανισμό του. Κατάλαβε ότι δεν μπορεί να τρέξει όπως έτρεχε και δεν το προσπέρασε. Προσπαθήσαμε να κινηθούμε γρήγορα».

Η παρουσιάστρια ευχαρίστησε δημόσια τους χιλιάδες ανθρώπους που επικοινώνησαν μαζί τους, από τον πολιτικό κόσμο και όχι μόνο: «Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Επικοινώνησε μαζί μας σχεδόν το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας, παρότι ο Γαβριήλ ανήκει σε άλλο πολιτικό χώρο. Ήταν πολύ ανθρώπινο και συγκινητικό. Από τους πρώτους που μου τηλεφώνησαν ήταν ο Αντώνης Σαμαράς».

«Φοβήθηκα, αλλά αισθάνθηκα μεγάλη ασφάλεια που ήμασταν εγκαίρως στο Ωνάσειο. Οι γιατροί εκεί είναι εξαιρετικοί, όπως και πολλοί Έλληνες γιατροί που είναι αφοσιωμένοι στο καθήκον τους», πρόσθεσε.

Τι ανέφερε για την επαγγελματική της πορεία

Η Ράνια Τζίμα δήλωσε πως νιώθει ευγνώμων για την επαγγελματική της πορεία: «Προσπαθώ να χορτάσω αυτό που κάνω. Δεν έχω αυτό το αδηφάγο συναίσθημα να μην μου φτάνει τίποτα. Είμαι καλά, χαρούμενη, ευχαριστημένη».

Αναφέρθηκε επίσης στην υπόθεση των Τεμπών, τονίζοντας: «Το ζήτημα των Τεμπών δεν μπορεί να ξεχαστεί ποτέ και όσο περνάει από το δικό μας χέρι δεν θα το αφήσουμε να υποχωρήσει. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε 57 ανθρώπους και γιατί τους χάσαμε».

Η ευχή της για τη νέα τηλεοπτική σεζόν ήταν «να μην έχουμε δραματικά γεγονότα».