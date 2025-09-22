«Η Γαλλία αναγνωρίζει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης», διακήρυξε από τον ΟΗΕ ο προέδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, μία μέρα μετά την προαναγγελία της ιστορικής αυτής απόφασης.

«Πιστή στην ιστορική δέσμευση της χώρας μου στη Μέση Ανατολή, η Γαλλία αναγνωρίζει σήμερα το Κράτος της Παλαιστίνης», είπε καταχειροκροτούμενος από πολλούς διπλωμάτες, αλλά απουσία Ισραηλινού εκπροσώπου.

«Η Γαλλία δεν έχει απογοητεύσει ποτέ το Ισραήλ όταν διακυβεύεται η ασφάλειά του. Αυτή η αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης είναι μια ήττα για τη Χαμάς, όπως και για τους αντισημίτες και τους αντισιωνιστές», πρόσθεσε. «Αυτή η αναγνώριση ανοίγει τον δρόμο για χρήσιμες διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε και «φέρνει τη φιλοδοξία να σπάσει ο κύκλος της βίας».

O Γάλλος πρόεδρος ξεκίνησε την ομιλία του στη διάρκεια της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Μεσανατολικό, λέγοντας:

«Είμαστε εδώ επειδή ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να απελευθερώσουμε τους 48 ομήρους, να σταματήσουμε τις σφαγές» στη Γάζα. «Ήρθε η ώρα για ειρήνη, επειδή απέχουμε ελάχιστα από το να μην μπορούμε πλέον να την κατανοήσουμε».

Και πρόσθεσε:

«Η υπόσχεση ενός αραβικού κράτους παραμένει, μέχρι σήμερα, ανεκπλήρωτη. Από τότε, ήταν ένας μακρύς δρόμος ελπίδας και απελπισίας. Και έχουμε περπατήσει μαζί τους, ο καθένας μας με τη δική του ιστορία και τις δικές του ευαισθησίες. Έχουμε συλλογική ευθύνη που δεν καταφέραμε να επιφέρουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Αυτή είναι η πραγματικότητα που μας επιβλήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023», την ημέρα της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ.

Καταδικάζουμε την επίθεση της Χαμάς

Αναφερόμενος στα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, ο Εμανουέλ Μακρόν σημείωσε:

«Τα καταδικάζουμε» και «εκφράζουμε τη συμπόνια μας στους Ισραηλινούς και απαιτούμε την απελευθέρωση των ομήρων».

«Ως Γάλλοι, έχουμε νιώσει το κεντρί της τρομοκρατίας και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την αλληλεγγύη που έδειξαν δεκάδες ξένοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής», μετά τις 7 Ιανουαρίου 2015, είπε ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Ωστόσο, συμπλήρωσε, «αυτήν τη στιγμή, το Ισραήλ επεκτείνει περαιτέρω τις επιχειρήσεις του στη Γάζα, και οι ζωές εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που εκτοπίζονται συνεχίζουν να καταστρέφονται».

«Τίποτα δεν μπορεί πλέον να δικαιολογήσει τον πόλεμο στη Γάζα», επέμεινε. «Πρέπει να σώσουμε όλες τις ζωές».

Όλες οι ζωές έχουν την ίδια αξία

Ο Εμανουέλ Μακρόν επισήμανε ότι «από τις 7 Οκτωβρίου, αυτό που έχει επικρατήσει είναι η άρνηση της ζωής του άλλου. Όμως», είπε, «όλες οι ζωές έχουν την ίδια αξία».

Για τον πρόεδρο της Γαλλίας πρέπει να προστατεύσουμε τα θύματα, είτε είναι Ισραηλινοί είτε είναι Παλαιστίνιοι. Και πρόσθεσε: «Υπάρχει μια λύση για να σπάσει ο κύκλος του πολέμου και της καταστροφής». Πρέπει, λοιπόν, είπε, να αναγνωρίσει ο ένας «την ανθρώπινη φύση του άλλου».

«Οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι ζουν μια διπλή μοναξιά. Ήρθε η ώρα, γιατί τα χειρότερα μπορούν να συμβούν», πρόσθεσε.

Και ως χειρότερα περιέγραψε «είτε την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, είτε τον εκτοπισμό Παλαιστινίων στην Αίγυπτο».

«Πρέπει σήμερα, ακριβώς εδώ, να ανοίξουμε αυτόν τον δρόμο προς την ειρήνη. Σε αυτό το σημείο, είναι πιθανό οι Συμφωνίες του Αβραάμ να αμφισβητηθούν από (στρατιωτικές ενέργειες) του Ισραήλ».

Πρεσβεία όταν απελευθερωθούν οι όμηροι

Ο Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε την προϋπόθεση για να ανοίξει η Γαλλία πρεσβεία στην Παλαιστίνη:

«Σε αυτό το πλαίσιο θα μπορέσω να ιδρύσω πρεσβεία στην Παλαιστίνη μόλις επιστραφούν οι 48 Ισραηλινοί όμηροι», είπε. «Μέσα από αυτή την πορεία θα επιτύχουμε ένα κυρίαρχο και αποστρατιωτικοποιημένο Κράτος της Παλαιστίνης. Περιμένω επίσης από τους Άραβες και Μουσουλμάνους εταίρους μας να τηρήσουν τη δέσμευσή τους να αναγνωρίσουν το Κράτος του Ισραήλ και να διατηρήσουν ομαλές σχέσεις μαζί του».

«Ήρθε η ώρα να αναγνωρίσουμε ένα φιλικό και γειτονικό Κράτος της Παλαιστίνης και να εκδιώξουμε το άσχημο πρόσωπο της τρομοκρατίας από αυτά τα εδάφη», σημείωσε.

Ο Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι η Γάζα πρέπει να αποκτήσει μια μεταβατική κυβέρνηση, με τη συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία θα έχει ως καθήκον την επίβλεψη της διάλυσης της Χαμάς. Και δήλωσε ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να συμβάλει σε μια «αποστολή σταθεροποίησης» στη Γάζα, θέτοντας στο τραπέζι την προοπτική μιας διεθνούς δύναμης ασφαλείας στην περιοχή.

Παλαιστινιακή Αρχή: «Ιστορική και θαρραλέα απόφαση»

Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρέτισε την επίσημη ανακοίνωση ότι η Γαλλία αναγνωρίζει Κράτος της Παλαιστίνης, χαρακτηρίζοντάς την «ιστορική και θαρραλέα» απόφαση.

Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρέτισε «την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης από τη φίλη Δημοκρατία της Γαλλίας». Είπε ότι είναι ιστορική και θαρραλέα «σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, υποστηρίζοντας έτσι τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης και την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών».

Επίσης, επαίνεσε «τον πρωτοπόρο ρόλο που διαδραμάτισαν η Γαλλία και ο πρόεδρος Μακρόν, διότι ενθάρρυναν πολλά κράτη» να κάνουν το ίδιο.