Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα (22/9) οι τρεις ανήλικοι, 14, 15 και 16 ετών, που κατηγορούνται για τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 16χρονου στην Πάτρα, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης.

Οι τρεις ανήλικοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία και σήμερα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή. Οι κηδεμόνες τους, οι οποίοι επίσης συνελήφθησαν, αφέθηκαν ελεύθεροι και ορίστηκε τακτική δικάσιμος.

Στο εν λόγω περιστατικό, φαίνεται πως οι ανήλικοι του έστησαν καρτέρι και όταν τον εντόπισαν στον δρόμο, τον χτύπησαν με γροθιές και του προκάλεσαν κατάγματα στη γνάθο και στη μύτη.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των παιδιών, δεν συμμετείχαν και οι τρεις συλληφθέντες στην επίθεση σε βάρος του 16χρονου.

Το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού» στην Αθήνα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με τη μητέρα του, το παιδί, λόγω των τραυμάτων, δε μπορεί ακόμα να μιλήσει και επικοινωνεί με νοήματα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.