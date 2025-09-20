Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει το περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στην Πάτρα με δράστες δύο 15χρονους, έναν 16χρονο και θύμα έναν 15χρονο, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε άγρια.

Στο εν λόγω περιστατικό, φαίνεται πως οι ανήλικοι του έστησαν καρτέρι και όταν τον εντόπισαν στον δρόμο, τον χτύπησαν με γροθιές και του προκάλεσαν κατάγματα στη γνάθο και στη μύτη, σύμφωνα με το tempo24.

Ο 15χρονος μαθητής, αιμόφυρτος διακομίστηκε στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Καραμανδάνειο. Τα χτυπήματα που είχε δεχθεί στο πρόσωπο ήταν σοβαρά και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού» στην Αθήνα, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το άγριο περιστατικό ανήλικης παραβατικότητας σημειώθηκε, προχθές το βράδυ, σε κεντρικό σημείο της Πάτρας, στην Ελευθερίου Βενιζέλου.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών, οι οποίοι έχουν θέσει σε πρώτη προτεραιότητα την προστασία των ανηλίκων, παρενέβησαν άμεσα στο συμβάν, ταυτοποίησαν τους δράστες και τους συνέλαβαν.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους τρεις δράστες, φοιτούσε στο ίδιο Γυμνάσιο με το θύμα, το οποίο είχε πέσει θύμα bullying και στο παρελθόν. Οι άλλοι δύο ανήλικοι φοιτούσαν σε διαφορετικά σχολικά συγκροτήματα και διερευνάται από την Ασφάλεια Πατρών εάν είχαν προηγούμενα με τον 15χρονο.

Οι τρεις ανήλικοι κρατούνται προκειμένου σήμερα να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα, καθώς σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου. Την ίδια ώρα, η Ασφάλεια προχώρησε στη σύλληψη ενός γονέα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και αναζητούνται και οι γονείς των άλλων δύο ανήλικων που επέδειξαν την παραβατική συμπεριφορά.