Το νέο επίδομα των 250 ευρώ, που καθιερώνεται με τον νόμο 5217/2025, θα χορηγείται κάθε Νοέμβριο σε συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως εξηγεί η δικηγόρος – εργατολόγος, κα Μαργαρίτα Κάρδαρη στα ΝΕΑ. Σύμφωνα με την ίδια, το επίδομα είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο και ανεκχώρητο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμψηφιστεί με χρέη προς το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η κα Κάρδαρη σημείωσε ότι «η καταβολή του θα γίνεται χωρίς να απαιτείται αίτηση από τον δικαιούχο και αφορά τρεις βασικές κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται οι χαμηλοσυνταξιούχοι λόγω γήρατος ή χηρείας, οι οποίοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Στη δεύτερη κατηγορία, για άγαμους ή μονοπρόσωπα νοικοκυριά, το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 14.000 ευρώ, ενώ η περιουσία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. Στην τρίτη κατηγορία, για έγγαμους ή ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης, το όριο εισοδήματος ορίζεται στα 26.000 ευρώ και η περιουσία στα 300.000 ευρώ».

Η εργατολόγος επεσήμανε ότι για τους συνταξιούχους με αναπηρία δεν ισχύουν ηλικιακά, εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Επίσης, δικαιούχοι χωρίς εισοδηματικά κριτήρια είναι οι συνταξιούχοι του ΟΠΕΚΑ, οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, οι οποίοι είναι περίπου 35.000, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης. Το επίδομα καλύπτει επίσης συνταξιούχους απόλυτης αναπηρίας του πρώην ΟΓΑ, συνταξιούχους δημοσίου που λαμβάνουν επίδομα νόσου ή ανικανότητας, καθώς και αναδόχους γονείς παιδιών με αναπηρία. Συνολικά, πρόκειται για περίπου 1,4 εκατομμύρια ευάλωτους και χαμηλοσυνταξιούχους συμπολίτες μας.

Η κα Κάρδαρη τόνισε ότι για να λάβουν το επίδομα το Νοέμβριο του 2025, «οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας έως και τον Δεκέμβριο του 2024 και να είναι συνταξιούχοι από τον Σεπτέμβριο του 2024 με κανονική σύνταξη, όχι προσωρινή».

Να σημειωθεί, ότι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται με βάση και τυχόν έσοδα από ενοίκια, ενώ λαμβάνονται υπόψη και τυχόν εισοδήματα των συνταξιούχων που συνεχίζουν να εργάζονται.

Με τις οδηγίες αυτές, οι δικαιούχοι μπορούν να γνωρίζουν εκ των προτέρων αν θα δουν τα 250 ευρώ να πιστώνονται στον τραπεζικό τους λογαριασμό ή έχουν μείνει εκτός.