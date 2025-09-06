ΟΚυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε στη 89η ΔΕΘ νέα φορολογικά μέτρα που φέρνουν άμεση ανακούφιση σε μισθωτούς, συνταξιούχους και οικογένειες, τα οποία θα αρχίσουν να εφαρμόζονται με την παρακράτηση φόρου του Ιανουαρίου. Ο στόχος είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η οικονομική ανακούφιση των πολιτών.

Σύμφωνα με τον φοροτεχνικό Ηλία Χατζηγεωργίου, ο οποίος μίλησε στα ΝΕΑ, «τα μέτρα θεωρούνται θετικά, καθώς προσφέρουν άμεση οικονομική ανακούφιση στους πολίτες. Ωστόσο, προς το παρόν, δεν υπάρχει αντίστοιχη άμεση στήριξη για τις επιχειρήσεις».

Παραδείγματα ωφελημάτων

Οικογένεια με τρία παιδιά και συνολικό εισόδημα 40.000 ευρώ (20.000 ευρώ ανά γονέα) θα πληρώσει περίπου 2.600 ευρώ λιγότερους φόρους.

Οικογένεια με τρία παιδιά και συνολικό εισόδημα 60.000 ευρώ (30.000 ευρώ ανά γονέα) θα πληρώσει περίπου 4.200 ευρώ λιγότερους φόρους.

Μείωση συντελεστών ανά εισοδηματική κατηγορία

Εισόδημα 10.000–20.000 ευρώ:

1 παιδί: από 22% σε 18%

2 παιδιά: 16%

3 παιδιά: 9%

Πολύτεκνοι: 0%

Ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ: 2 παιδιά 600€, 3 παιδιά 1.300€, 4 παιδιά 1.680€

Εισόδημα 30.000 ευρώ:

Χωρίς παιδιά: 400€

1 παιδί: 800€

2 παιδιά: 1.200€

3 παιδιά: 2.100€

4 παιδιά: 4.100€

Εισόδημα 40.000–60.000 ευρώ:

Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% αντί 44% σήμερα.

Με τα νέα μέτρα, η κυβέρνηση προσφέρει επιπλέον ελαφρύνσεις για κάθε παιδί, υποστηρίζοντας ιδιαίτερα τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.