Σε μια προσπάθεια να παρουσιάσει ένα σχέδιο «μακράς πνοής», Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για μεταρρυθμίσεις που υπερβαίνουν τους κυβερνητικούς κύκλους από το βήμα της 89ης ΔΕΘ. Και θέλησε να δώσει σήμα συναινέσεων, περιγράφοντας τέσσερις δρομολογούμενες αλλαγές για το Εθνικό Απολυτήριο, την ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ, τις αλλαγές στις Πολεοδομίες και το Κτηματολόγιο, καθώς και τον Εθνικό Ενεργειακό Χάρτη.

Καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου

Μία τεράστια αλλαγή για να εξεταστεί από κοινού από τα κόμματα, ώστε να εφαρμοστεί σε βάθος τετραετίας.

Ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ

Το νέο ΕΣΥ ανήκει σε όλους τους Έλληνες – θα βελτιωθεί, ακόμα πιο γρήγορα, όταν οι πολιτικές δυνάμεις συμφωνήσουν σε λύσεις αυτονόητες – δεν θα μετατρέψουμε την υγεία σε αρένα κομματικών διαξιφισμών και τα νοσοκομεία σε ομήρους διαδηλωτών.

Σύγχρονες Πολεοδομίες και πλήρες Κτηματολόγιο

Οι πολεοδομίες φεύγουν από τους δήμους και εντάσσονται στην Κτηματολόγιο Α.Ε. – από εστίες εξυπηρετήσεων ή διαφθοράς, θα υπηρετούν την αληθινή τους αποστολή.

Εθνικός Ενεργειακός Χάρτης για τις επόμενες δεκαετίες

Μεταρρύθμιση μακράς πνοής που προϋποθέτει διάλογο και συναίνεση – εθνικό στοίχημα που σηματοδοτεί η ενεργειακή αυτονομία μαζί με προσιτές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα.