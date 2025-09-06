Με τη δέσμευση ότι «δεν θα δώσω υποσχέσεις ούτε χρήματα που δεν υπάρχουν, θα μιλήσω για συμμετοχική ανάπτυξη» ξεκίνησε την ομιλία του στο Βελλίδειο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με παραπομπή στην πρώτη του ΔΕΘ το 2016, είπε ότι «τότε συνυπογράφαμε τη συμφωνία αλήθειας που έμελλε να βγάλει τη χώρα από τη κρίση. Δεν άλλαξε η αφοσίωση σε ό,τι θεωρώ πεμπτουσία της πολιτικής: πώς θα βελτιώνουμε τη ζωή πολιτών, πώς θα κρατήσουμε την πατρίδα ασφαλή, πώς θα δώσουμε ελπίδα σε μια νέα γενιά»

Οι αξίες – είπε- δεν πρέπει να θολώνουν στον χρόνο: «Να μην θυσιάζουμε το μακροχρόνιο όφελος για την προσωρινή δημοφιλία».

Με νέα παραδοχή για το αυξημένο κόστος ζωής, σημείωσε «κουβαλάμε και δέκα χρόνια κρίσης στην πλάτη μας», επαναλαμβάνοντας ότι «κεντρική αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα μας είναι η στήριξη του εισοδήματος» (απέναντι στην ακρίβεια).

«Είμαστε στην αντίπερα όχθη» σημείωσε επικαλούμενος την κρίση στη Γαλλία: «Έχουμε κατακτήσει τη δυνατότητα να μειώσουμε φόρους και να αυξήσουμε τις δαπάνες» είπε για να προτάξει ξανά τα περί συνετής δημοσιονομικής πολιτικής.

Στηρίζουμε την κοινωνία παρότι τα επόμενα χρόνια θα δαπανήσουμε για την άμυνα: «Αν κάποιοι ήθελαν αντί για ραφάλ και μπελαρά να δίνουμε επιδόματα να το πουν. Εκπτώσεις στην ασφάλεια της πατρίδας δεν κάνω». Σε μια φάση που η κυβέρνηση δέχεται επικρίσεις για την εξωτερική πολιτική, ανέφερε ότι «ο τόπος απομονώθηκε μια φορά από την ευρωπαϊκή οικογένεια για λόγους οικονομικούς. Όσο είμαι πρωθυπουργός δεν θα επιτρέψω να γίνει και άλλη φορά για λόγους γεωστρατηγικούς».

Έδειξε εκ νέου σε εκλογές το 2027 με την απόστροφο «το 2027 να ανατείλει για τη χώρα και την παράταξη μας μια νέα τετραετία. Ακόμα πιο πετυχημένη. Με λιγότερα λάθη, περισσότερα αποτελέσματα».

Αναλυτικά οι παροχές

Στα οικονομικά μέτρα ξεκίνησε με την επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές από τον Νοέμβριο και την ενίσχυση των συνταξιούχων (250 ευρώ) στο τέλος του χρόνου όπως και με την αναβάθμιση στις απολαβές των ένστολων και των διπλωματών και την αύξηση στο πρόγραμμα δημόσιο.

Το βασικό του μήνυμα ήταν ότι «ο καλύτερος τρόπος να επιστρέψει το μέρισμα ανάπτυξης στους πολίτες δεν είναι οι παροχές, είναι οι μειώσεις φόρων».

Και ανακοίνωσε, αφότου τόνισε πως «ότι ανακοινώνω είναι κοστολογημένο και συμβαδίζει με τους ευρωπαϊκούς κανόνες», την «πιο τολμηρή» φορολογική παρέμβαση ύψους 1,6 δις ευρώ. «Ανακουφίζει ταυτόχρονα πάνω από 4 εκατ φορολογούμενους» σημείωσε.

«Μειώνουμε τους βασικούς συντελεστές πλην του εισαγωγικού που είναι το 9% κατά δύο μονάδες. Θα υποχωρούν περισσότερο ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών». Δηλαδή για τους τρίτεκνους ο φορολογικός συντελεστής θα είναι στο 9% και θα μηδενίζεται σε οικογένειες με τέσσερα παιδιά.

Με βάση τις εξαγγελιες, για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ:

– από 22% στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% για τρίτεκνους, μηδέν για πολύτεκνους.

– ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ: με 2 παιδιά 600 ευρώ, με 3 παιδιά 1.300 ευρώ, με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.

Για εισόδημα 30.000 ευρώ:

– ετήσιο όφελος: χωρίς παιδιά 400 ευρώ, με 1 παιδί 800 ευρώ, με 2 παιδιά 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.

Για εισόδημα 40.000 – 60.000 ευρώ:

Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.

«Η πιο σημαντική παρέμβασή μας αφορά τους νέους, ιδίως όσους επιλέγουν να μπουν στην αγορά εργασίας νωρίς – στα 20, 22 χρόνια τους» ανέφερε. Και ανακοίνωσε ότι θα είναι μηδενικός ο φόρος εισοδήματος για τους έως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ. Και ότι θα μειωθεί στο 9% από 22% για τους 25-30 ετών.

Σύμφωνα με την εξαγγελία για τους νέους εργαζόμενους:

–Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ

–Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ

–Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ

Για τα ακίνητα ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε:

Χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή 25% για εισόδημα από ενοίκια από 12.000 – 24.000 ευρώ.

Μάλιστα άφησε ανοιχτό παράθυρο «όταν δηλωθούν τα αληθινά ενοίκια, είμαι ανοικτός σε περαιτέρω μειώσεις στη φορολογία ακινήτων».

Οπως είπε ακόμα θα χτιστούν 2.000 διαμερίσματα σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων – το 25% σε στελέχη των Ε.Δ. και το 75% σε πολίτες χωρίς πρώτη κατοικία.

«Χρέος μας να κρατήσουμε ακμαία τα χωριά μας» είπε και ανακοίνωσε: Μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ από το 2026, στα χωριά μέχρι 1500 κατοίκους και καταργείται εντελώς το 2027. Επίσης, μειώνεται 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων.

Για τους ένστολους και τους διπλωμάτες έρχεται νέο αναβαθμισμένο Μισθολόγιο Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού, Λιμενικού και στελεχων του Διπλωματικού Σώματος. Ο συνολικός αριθμός των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 151.422. Και ανακοινώθηκε ότι διπλασιάζεται η έκπτωση στις επενδύσεις στην άμυνα και στην κατασκευή οχημάτων (ενίσχυση μέχρι 150 εκατ. ευρώ).

Για τους συνταξιούχους: Το 2026 η προσωπική διαφορά για τους συνταξιούχους πέφτει στο μισό και το 2027 καταργείται.

Μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα για 500.000 φορολογούμενους. Διευρύνονται τα ευνοϊκά κριτήρια ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους.

Προχωρώντας σε απολογισμό για την εικόνα της χώρας ο κ. Μητσοτάκης κινήθηκε σε δύο κατευθύνσεις: η πρώτη αφορούσε τα οικονομικά μέτρα για το 2026 και η δεύτερη τις μεταρρυθμίσεις με ορίζοντα το 2030. Το σχέδιο που εξαγγέλθηκε έχει, κατά τον ίδιο, χρώμα δημογραφικό, νεανικό, αναπτυξιακό. «Είναι σύνθετο το αφήγημα. Δεν είναι ένας κατάλογος με παρεμβάσεις. Είναι πρόγραμμα με ξεκάθαρες πολιτικές προτεραιότητες» υποστήριξε.

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ παραδέχθηκε ότι δεν ξεριζώθηκαν παθογένειες «ούτε επι δικής μας διακυβέρνησης» και έσπευσε να επαναφέρει την ατζέντα – δέσμευση της «νομιμότητας παντού».

Τέσσερις μεταρρυθμίσεις

Σε μια προσπάθεια να παρουσιάσει ένα σχέδιο «μακράς πνοής», ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για μεταρρυθμίσεις που υπερβαίνουν τους κυβερνητικούς κύκλους. Και θέλησε να δώσει σήμα συναινέσεων, περιγράφοντας τέσσερις δρομολογούμενες αλλαγές:

Καθιέρωση του εθνικού απολυτηρίου: πρέπει, όπως είπε, να εξεταστεί από κοινού από τα κόμματα, ώστε να εφαρμοστεί σε βάθος τετραετίας. Ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ: όπως είπε, το ΕΣΥ«ανήκει όλους, δεν έχει κομματικό χαρακτήρα». Και είπε ότι δεν θα μετατρέψουμε την υγεία σε αρένα κομματικών διαξιφισμών και τα νοσοκομεία σε ομήρους διαδηλωτών. Πολεοδομίες και Κτηματολόγιο: Οι πολεοδομίες (συγκεκριμένο ή έκδοση και ο έλεγχος των οικονομικών αδειών) φεύγουν από τους δήμους και εντάσσονται στην Κτηματολόγιο Α.Ε. Όπως ανέφερε, οι πολεοδομίες «δυστυχώς κάποιες φορές από εστίες εξυπηρετήσεων ή ακόμα και διαφθοράς» θα υπηρετούν «την αληθινή τους αποστολή». Ενεργειακός «χάρτης»: Mίλησε για εθνικό στοίχημα που σηματοδοτεί η ενεργειακή αυτονομία μαζί με προσιτές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Σε μια «διόρθωση» τόνων του προηγούμενου διαστήματος αλλά και σε ένα μήνυμα προς τους δικούς του, ο Μητσοτάκης κράτησε αποστάσεις από το δίλημμα «ΝΔ ή χάος». Σημείωσε ότι η είναι προτιμότερη «μια κυβέρνηση που κάνει και λάθη από μια λάθος κυβέρνηση». Και παραδέχθηκε ότι η κυβέρνηση του καλείται να κάνει «ένα άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά» μπροστά στις απατιησεις των πολιτών.

«Οι πολίτες έχουν απαιτήσεις ειδικά σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του εισοδήματος. Αλλα σίγουρα δεν ανέχονται και αλαζονείες. Έχουν απαίτηση να μας βλέπουν να προσπαθούμε – να ιδρώνουμε την φανέλα και να μην καβαλάμε το καλάμι της εξουσίας» ανέφερε.