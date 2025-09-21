Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι η ίδρυση παλαιστινιακού κράτους θα αποτελούσε απειλή για την ύπαρξη του Ισραήλ, δηλώνοντας αποφασισμένος να αντιταχθεί στις διεθνείς εκκλήσεις υπέρ της δημιουργίας του στην επικείμενη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός επισήμανε την ανάγκη να δοθεί μάχη στο ΟΗΕ και σε κάθε διεθνές φόρουμ, εναντίον της προπαγάνδας που, όπως υποστήριξε, στρέφεται κατά του Ισραήλ, καθώς και κατά των προσπαθειών για τη σύσταση παλαιστινιακού κράτους. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε μια τέτοια εξέλιξη ως «παράλογη ανταμοιβή για την τρομοκρατία», υποστηρίζοντας ότι θα έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξη της χώρας του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η διεθνής κοινότητα θα μας ακούσει για το θέμα αυτό τις επόμενες ημέρες», επιβεβαιώνοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί στο επίκεντρο των παρεμβάσεών του.

Προοπτικές ειρήνης με Λίβανο και Συρία

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στη Βόρεια Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι ο πρόσφατος πόλεμος με τη Χεζμπολάχ δημιούργησε νέες προοπτικές για την ειρήνη με το Λίβανο και τη Συρία. Όπως ανέφερε, οι ισραηλινές επιτυχίες στον Λίβανο «άνοιξαν ένα αφάνταστο παράθυρο ευκαιριών (…), υπάρχει δυνατότητα ειρήνης με τους γείτονές μας στο βορρά».

Παράλληλα, ενημέρωσε ότι υπάρχουν επαφές με τη Συρία, επισημαίνοντας πως έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, αν και, όπως υπογράμμισε, «έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε».

Από την πλευρά της Συρίας, ο πρόεδρος Άχμεντ αλ-Σαράα δήλωσε την Τετάρτη ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για ένα σύμφωνο ασφαλείας ενδέχεται να οδηγήσουν σε αποτελέσματα «μέσα στις ερχόμενες ημέρες».