Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, τόνισε σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «δεν πρέπει να εκφοβιζόμαστε» από τις απειλές της κυβέρνησης του Ισραήλ για αντίποινα σε περιπτώσεις αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους ή ενέργειες υποστήριξης προς τους Παλαιστίνιους.

Ο κ. Γκουτέρες επισήμανε πως «δεν πρέπει να εκφοβιζόμαστε από τον κίνδυνο αντιποίνων, επειδή ό,τι κι αν κάνουμε, οι ενέργειες (του Ισραήλ) θα συνεχιστούν», αναφερόμενος στις πρόσφατες αποφάσεις της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι αποφάσεις αυτές, σύμφωνα με τον ίδιο, αποσκοπούν στην καταστροφή της Γάζας και την προώθηση της προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, παλαιστινιακού εδάφους που βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή από τον πόλεμο του 1967.