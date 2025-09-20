Δεν είναι μυστικό πως στο μυαλό του Χρήστου Κόντη υπάρχει το «ήρθα για να μείνω». Είναι η τρίτη φορά που ο Ελληνας προπονητής κάθεται στον πάγκο του Παναθηναϊκού και θα ήθελε να αφήσει παραπάνω το στίγμα του σε σύγκριση με τις δύο προηγούμενες.

Αρχικά, ήταν συνεργάτης του Γιοβάνοβιτς. Μετά, υπηρεσιακός που συνδύασε το όνομά του με κατάκτηση Κυπέλλου, 1-0 κόντρα στον Αρη οι Πράσινοι. Και τώρα; Θέλει να συνεχίσει και μετά το βράδυ της Κυριακής ή τουλάχιστον να κάνει καλή πρώτη εντύπωση. Σε αυτό δεύτερη ευκαιρία δεν υπάρχει. Ο Κόντης δεν νιώθει υπηρεσιακός κόουτς και αυτό το βγάζει προς τα έξω ή αν προτιμά κάποιος το επικοινωνεί. Είτε με τις διαρροές που προκύπτουν είτε με τους συνεργάτες του.

Το τιμ που επέλεξε και μέσα στους ανθρώπους του είναι και ο Γιάννης Κοντοές που γνωρίστηκε με τον κόουτς στον Πανιώνιο. Ελάχιστες φορές στο παρελθόν ένας με την ταμπέλα «προσωρινός» φέρνει δικά του άτομα. Αυτό, αναμφίβολα «κάτι λέει». Ο Κόντης, σε νεαρή ηλικία λέγεται ότι υπήρξε φίλος της ΑΕΚ, αργότερα έκανε πέρασμα ως παίκτης από τον Ολυμπιακό, αλλά και την Ενωση, ενώ τώρα θέλει με τη φόρμα του Παναθηναϊκού και στα 50 του χρόνια, να πείσει πως μπορεί κάτι παραπάνω από το να θεωρείται εναλλακτική λύση.

Τι έχει στο μυαλό του για το ντέρμπι; Ένα στυλ που φέρνει σε κάτι που επέλεξαν οι έως τώρα αντίπαλοι του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα, όπως και η Πάφος στην πρεμιέρα του Τσάμπιονς Λιγκ. Δηλαδή, προφανώς θα ήταν επιπόλαιο να παίξει φουλ επίθεση ή να επιχειρήσει να στριμώξει τους «ερυθρόλευκους» στην περιοχή τους. Γιατί σε κόντρα επίθεση, το σύνολο του Μεντιλίμπαρ απλά «δεν παίζεται». Άρα, πάει ο ΠΑΟ να δώσει ένα ντέρμπι με βάση τη λογική της έντασης μεν, αλλά και του μικρού ρίσκου , δε. Ζητεί ένα κλειστό ματς. Χωρίς να δώσει χώρους. Δίχως να αφήσει τον αντίπαλο να βγει στην επίθεση με παίκτη παραπάνω. Αλλωστε, οι Πράσινοι τα βρίσκουν σκούρα όταν έρχονται καταπάνω τους ευέλικτοι παίκτες και ο Κόντης είδε πολύ καλά τι έκανε ο Τετέι την περασμένη Κυριακή όταν βρήκε αμυντικούς που έτρεμαν τα πόδια τους.

Συμπέρασμα: ο Χρήστος Κόντης επιδιώκει με ταχύρρυθμα μαθήματα να παρουσιάσει μια έκδοση συνόλου που θα είναι σφιχτό και θα διατηρήσει τον έλεγχο του σπουδαίου αγώνα στη Λεωφόρο. Αν τα καταφέρει, τότε δεν αποκλείεται να πάρει παραπάνω χρόνο ώστε να πείσει για τις δυνατότητές του στην άκρη του πάγκου.