Ο Παναθηναϊκός κατέληξε σε συμφωνία με τον Χρήστο Κόντη, ο οποίος αναλαμβάνει προσωρινά την τεχνική ηγεσία της ομάδας ως υπηρεσιακός προπονητής.

Ο Έλληνας τεχνικός θα βρεθεί την Πέμπτη (18.09) για πρώτη φορά στο Κορωπί ώστε να γνωρίσει τους ποδοσφαιριστές και να κάνει την πρώτη του προπόνηση ενόψει του σημαντικού αγώνα της Κυριακής με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.

Η δεύτερη παρουσία του Κόντη στη θέση του υπηρεσιακού τεχνικού του Παναθηναϊκού θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή στη Λεωφόρο και στο πολυαναμενόμενο ντέρμπι “Αιωνίων”.

Παράλληλα, όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει στο τιμόνι της ομάδας και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τους Γιάνγκ Μπόις, εκτός αν υπάρξει οριστική εξέλιξη με το θέμα του νέου προπονητή, ο οποίος ακόμα… αναζητείται από τη διοίκηση των Πράσινων.