Με το ωκεανογραφικό «Πίρι Ρέις» να περιμένει επί πέντε ημέρες εντολές για απόπλου από το λιμάνι της Σμύρνης, κάτι που προχθές δεν έγινε ξεκάθαρα λόγω των 6, 7 και 8 μποφόρ που φυσούσαν στο Αιγαίο, το πλωτό γεωτρύπανο West Draco, το ένα από τα δύο που αγόρασε πρόσφατα η Τουρκία με σκοπό να κατευθυνθεί στη Λιβύη να μπαίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο στη Μεσόγειο, η Αγκυρα προετοιμάζεται για την επόμενη κίνησή της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στρατιωτική ετοιμότητα

Η Αθήνα σε στρατιωτικό επίπεδο είναι σε ετοιμότητα κάτι που φάνηκε και από την πρόσφατη αιφνιδιαστική 24ωρη άσκηση που διέταξε το ΓΕΕΘΑ.

Οι Ενοπλες Δυνάμεις ωστόσο φροντίζουν να είναι έτοιμες και για την επόμενη κίνηση της Αθήνας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, που προς το παρόν τουλάχιστον όλοι οι δίαυλοι επικοινωνίας της κυβέρνησης τονίζουν πως θέλει να γίνει.

Η ημερομηνία για την πόντιση

Πληροφορίες αναφέρουν πως και για να αποφύγει η Ελλάδα διάφορες ρήτρες θα πρέπει να ξεκινήσει το έργο, το αργότερο, μέχρι και τις αρχές Νοεμβρίου, καθώς μέχρι το τέλος του 2025 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι μετρήσεις και στην αρχή του 2026 να ξεκινά η πόντιση.

Δοκιμή σχεδίων

Σε αυτό το πλαίσιο, μιας και η άσκηση «Παρμενίων», η μεγαλύτερη που διενεργούν κάθε χρόνο οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις σε όλη την επικράτεια, βασίζεται σε επίκαιρα σενάρια, πηγές που μίλησαν στα «ΝΕΑ» σχετικά με τις δύο περιοχές που δεσμεύτηκαν νοτιοανατολικά της Κάσου και της Καρπάθου, ανέφεραν πως πρόκειται για δοκιμή των σχεδίων που υπάρχουν σχετικά με την προστασία του πλοίου πόντισης από τον ελληνικό στόλο και την αεροπορία, σε επίπεδο τακτικών κινήσεων επί του πεδίου.

Οι δύο περιοχές είναι δεσμευμένες με ΝΟΤΑΜ για τις 28 Σεπτεμβρίου και 2 Οκτωβρίου, αντίστοιχα.

Επισημαίνεται πως όταν το ιταλικό πλοίο ερευνητικό-πόντισης καλωδίων «Relume», αποπειράθηκε τον Ιούλιο του 2024 να συνεχίσει τις έρευνες ανατολικότερα της Κάσου και πέρα δηλαδή από τα 6 ναυτικά μίλια των ελληνικών χωρικών υδάτων, πέντε τουρκικά πολεμικά πλοία κινήθηκαν στην περιοχή καθιστώντας τη συνέχιση των μετρήσεων από δύσκολη έως αδύνατη καθώς αν το ιταλικό πλοίο συνέχιζε η όλη υπόθεση θα είχε εξελιχθεί σε κρίση μεταξύ Αθήνας και Αγκυρας.

Περιμένουν την Γκιλφόιλ

Με την Αθήνα αλλά και τις Βρυξέλλες να ασκούν πίεση στη Λευκωσία να τελειώνει με τις εκκρεμότητες και να δώσει το πράσινο φως και αυτή για την πόντιση του καλωδίου, διπλωματικές αλλά και στρατιωτικές πηγές εκτιμούν πως η κίνηση θα γίνει αφού φτάσει στην Ελλάδα μέσα στον Οκτώβριο, εκτός απροόπτου και η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.