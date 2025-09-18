Την ώρα που η Αθήνα είναι σε αναμονή εξόδου του τουρκικού ωκεανογραφικού σκάφους «Πίρι Ρέις» για έρευνες σε 22 σημεία σε Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο, σήμανε συναγερμός στο ΓΕΕΘΑ, θέτοντας σε κινητοποίηση τη Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης. Στόχος ήταν σε τακτικό επίπεδο να δοκιμαστούν οι χρόνοι αντίδρασης του μηχανισμού, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές.

«Σκοπός της άσκησης είναι η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω της εξέτασης των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ. Σε επικοινωνιακό επίπεδο, παρά τις σχετικές δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Αμυνας και ενημερώσεις από κύκλους του υπουργείου ότι καμία σχέση δεν είχε η άσκηση με το «Πίρι Ρέις», η χρονική στιγμή που επιλέχθηκε έστειλε σε κάθε περίπτωση ένα μήνυμα ετοιμότητας, αποφασιστικότητας και αποτροπής προς την Τουρκία.

Σήματα ηρεμίας, μάλιστα, φρόντισε να στείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποσυνδέοντας (στον ANT1) την έκτακτη ελληνική άσκηση με το «Πίρι Ρέις» και προσθέτοντας ότι δεν ανησυχεί για ένα «θερμό επεισόδιο» από τις έρευνες του παλαιού τουρκικού ωκεανογραφικού, το οποίο παρέμεινε για τρίτη ημέρα χθες αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Σμύρνης. «Δεν ανησυχώ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι επαναπαύομαι κιόλας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. «Νομίζω ότι σηκώνεται πολύς θόρυβος. Η άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων είναι στον κύκλο των αιφνιδιαστικών ασκήσεων που γίνονται κάθε χρόνο. Δεν έχουν σχέση με το “Πίρι Ρέις” που δεν απασχόλησε το ΚΥΣΕΑ» είχε δηλώσει νωρίτερα χθες και ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, μετά την ολοκλήρωση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας.

Εκείνη την ώρα, πάντως, τουλάχιστον 60 μαχητικά, πολεμικά πλοία, μονάδες του Στρατού Ξηράς και Ειδικές Δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί στα ανατολικά σύνορα από τον Εβρο μέχρι το Καστελλόριζο. Στον Εβρο πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι δρομολογίων και στενωπών με ενέδρες σε εχθρικούς σχηματισμούς και προέλαση μηχανοκίνητων μονάδων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε και σενάριο στοχοποίησης και εξολόθρευσης εχθρικής οχηματοπομπής από καμικάζι FPV drones κατά τα διδάγματα από τον πόλεμο της Ουκρανίας.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου η κατάσταση θύμιζε εκείνη επιχειρήσεων σε πραγματικό περιβάλλον, καθώς ανάμεσα στα άλλα πραγματοποιήθηκε και αερομεταφορά ειδικών δυνάμεων από την ενδοχώρα, με ελικόπτερα Σινούκ που συνοδεύονταν και προστατεύονταν από επιθετικά ελικόπτερα Απάτσι, ενώ σε μεγαλύτερο υψόμετρο υπήρχαν σχηματισμοί μαχητικών της Πολεμικής Αεροπορίας, παρέχοντας κάλυψη. Παράλληλα, άλλος σχηματισμός μεταγωγικών ελικοπτέρων μαζί με Απάτσι και αμφίβιους καταδρομείς πραγματοποίησε και σενάριο ανακατάληψης βραχονησίδας, ενώ πλοία και υποβρύχια του στόλου υλοποιούσαν ναυτικό αποκλεισμό ή έλεγχο περιοχής, όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά από στρατιωτική πηγή που μίλησε στα «ΝΕΑ». Από την πλευρά της η Πολεμική Αεροπορία με Rafale, F-16 Viper, F-16 block 50, Mirage 2000-5 και F-4E Phantom εκτέλεσε αποστολές συνοδείας και υποστήριξης των ναυτικών και χερσαίων μονάδων με πυρά και σενάρια που προέβλεπαν πολλαπλές εμπλοκές με μαχητικά του αντιπάλου, ενώ σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες υπήρξε και σενάριο αντιμετώπισης επίθεσης από σμήνη εχθρικών drones. Εκτελέστηκαν επίσης και αποστολές αεροπορικής υπεροχής με «πακέτα» Rafale και F-16 Viper.

Νέες NAVTEX

Η Τουρκία αντέδρασε στην άσκηση επαναφέροντας το ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ με εξίσου παράνομη NAVTEX προχώρησε στη δέσμευση περιοχής στο Κεντρικό Αιγαίο για αεροναυτική άσκηση σήμερα, μέρος της οποίας μπαίνει μέσα σε ενεργοποιημένο πεδίο βολής των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Το ΚΥΣΕΑ άναψε πράσινο για τον «Θεμιστοκλή»

Δύο ήταν τα βασικά ζητήματα που απασχόλησαν το χθεσινό ΚΥΣΕΑ: η απόκτηση και τέταρτης φρεγάτας FDI, που θα έχει το όνομα «Θεμιστοκλής», και η νέα δομή δυνάμεων. Ως προς τη φρεγάτα που πλέον προχωρά σε συμβασιοποίηση, ο Νίκος Δένδιας επισήμανε πως δεν θα πρόκειται για απλή Belh@rra αλλά για αναβαθμισμένη.

«Το νομοθέτημα είναι ήδη έτοιμο, θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων. Ο “Θεμιστοκλής” θέλω να εξηγήσω ότι δεν είναι απλώς μια τέταρτη φρεγάτα. Ο βασικός τύπος της φρεγάτας, όπως είχε συμφωνηθεί το 2020, ήταν Belharra Standard 2. Ο “Θεμιστοκλής” είναι Belharra Standard 2++. Εχει 11 αυξημένες δυνατότητες. Η μία είναι οι βαλλιστικοί πύραυλοι, ο καινούργιος τύπος του προγράμματος ELSA, που είναι σε στάδιο δημιουργίας. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο και οι προηγούμενες τρεις φρεγάτες θα φτάσουν στο επίπεδο Standard 2++» είπε χαρακτηριστικά. Στο χθεσινό ΚΥΣΕΑ συζητήθηκε και η αναβάθμιση τριών φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ.

Ως προς τη νέα δομή, να θυμίσουμε πως αυτή προβλέπει την κατάργηση της 1ης Στρατιάς, την ενδυνάμωση της Γενικής Επιθεώρησης Στρατού, η οποία μετακινείται στη Λάρισα, τη δημιουργία μιας συνολικής Διεύθυνσης Πληροφοριών στο επίπεδο του ΓΕΕΘΑ, καθώς επίσης, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία Διεύθυνσης Μη Επανδρωμένων στο Πολεμικό Ναυτικό.

Το ΚΥΣΕΑ απασχόλησε επίσης το ζήτημα συνεχούς υποστήριξης με ανταλλακτικά μιας σειράς οπλικών συστημάτων, ενώ σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες των «ΝΕΩΝ» η απόκτηση των δύο ιταλικών φρεγατών Bergamini εξετάζεται και αν προκριθούν θα απασχολήσουν ένα από τα επόμενα κυβερνητικά συμβούλια.