Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι προετοιμασίες για την άσκηση «Ευνομία» που θα πραγματοποιήσουν Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρος νοτιοανατολικά της Κάσου σε δύο περιοχές που δέσμευσε η Αθήνα για τον σκοπό αυτό στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου.

Ειδικές δυνάμεις

H Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία και η Κύπρος θα στείλουν νοτιοανατολικά της Κάσου και της Καρπάθου πολεμικά πλοία, αεροπλάνα και ειδικές δυνάμεις.

Ειδικότερα, η Ελλάδα αναμένεται να στείλει τουλάχιστον μία φρεγάτα και ένα υποβρύχιο, μονάδα ειδικών δυνάμεων, ιπτάμενο ραντάρ και μαχητικά αεροσκάφη.

Τόσο η περιοχή όσο και οι συμμετέχουσες χώρες έχουν ιδιαίτερη συμβολική αξία καθώς από τον χώρο που έχει δεσμευτεί πρόκειται με βάση τον σχεδιασμό που υπάρχει να περάσει το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, ενώ οι χώρες που συμμετέχουν στην άσκηση εμπλέκονται στην πόντιση.

Ειδικότερα, η Ελλάδα και η Κύπρος ως ενδιαφερόμενες χώρες, η Γαλλία με την εταιρεία που έχει αναλάβει το όλο έργο και η Ιταλία με το πλοίο που είναι υπό δική της σημαία.

H Γαλλία

Η Γαλλία αναμένεται να στείλει και πολεμικό πλοίο, πιθανότατα φρεγάτα, και μαχητικά Rafale. Η Ιταλία και η Κύπρος θα συμμετάσχουν, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, με μια φρεγάτα και ένα περιπολικό ανοικτής θαλάσσης αντίστοιχα.

Τι θα κάνει η Αγκυρα

Η Τουρκία ωστόσο φαίνεται αποφασισμένη να μην επιτρέψει ούτε την πόντιση αλλά και να βάλει όσα εμπόδια μπορεί και στην άσκηση «Ευνομία», καθώς με τον ισχυρισμό πως η περιοχή που η Αθήνα εξέδωσε τη Navtex είναι δικής της δικαιοδοσίας, προχώρησε στην έκδοση anti-Navtex.

Την ίδια ώρα κάνει επίδειξη ισχύος με άσκηση στα Κατεχόμενα της Κύπρου αλλά και με τη μόνιμη ναυτική δύναμη του ΝΑΤΟ στον κόλπο της Αττάλειας. Σημειωτέον, η Ιταλία συμμετέχει σε αυτή τη δύναμη, αυτό τον καιρό, με τη φρεγάτα «Bergamini», μία από τις 2+2 που ενδιαφέρεται να αποκτήσει η Ελλάδα.

Θα στείλει πλοίο;

Παράλληλα στρατιωτικές πηγές στην Αθήνα εκτιμούν πως η Τουρκία θα προχωρήσει και στην αποστολή πλοίου, ενδεχομένως κορβέτας ή αεροσκάφους ναυτικής συνεργασίας και συλλογής πληροφοριών ή drone προκειμένου να κατασκοπεύσει την τετραμερή άσκηση. Δεν είναι τυχαίο πως χθες η Τουρκία πραγματοποίησε στην περιοχή αυτή τρεις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και τρεις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας με ένα drone και ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος.

Στρατιωτική παρουσία

Η Ελλάδα προσπαθεί να έχει συνεχή στρατιωτική παρουσία σε όλη αυτή την περιοχή μαζί με συμμάχους και φίλους. Ετσι σε αυτό το πλαίσιο πέρα από τη συμμετοχή της στην άσκηση Bright Star που ολοκληρώθηκε χθες στην Αίγυπτο και την άσκηση «Ευνομία», μονάδα του ισραηλινού πολεμικού ναυτικού κινείται στην περιοχή, ενώ η Αθήνα θα κάνει δικές της μικρής κλίμακας αεροναυτικές ασκήσεις ενόψει και της άσκησης «Παρμενίων» που θα γίνει το διάστημα 26 Σεπτεμβρίου με 3 Οκτωβρίου με δεσμευμένες περιοχές και στην Ανατολική Μεσόγειο.