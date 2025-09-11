Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι προετοιμασίες για την άσκηση «Ευνομία» που θα πραγματοποιήσουν Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρος νοτιοανατολικά της Κάσου σε δύο περιοχές που δέσμευσε η Αθήνα για τον σκοπό αυτό στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου.

Τόσο η περιοχή όσο και οι συμμετέχουσες χώρες έχουν ιδιαίτερη συμβολική αξία καθώς από τον χώρο που έχει δεσμευτεί πρόκειται με βάση τον σχεδιασμό που υπάρχει να περάσει το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, ενώ οι χώρες που συμμετέχουν στην άσκηση εμπλέκονται στην πόντιση. Ειδικότερα, η Ελλάδα και η Κύπρος ως ενδιαφερόμενες χώρες, η Γαλλία με την εταιρεία που έχει αναλάβει το όλο έργο και η Ιταλία με το πλοίο που είναι υπό δική της σημαία.

Τι θα κάνει η Αγκυρα

Η Τουρκία ωστόσο φαίνεται αποφασισμένη να μην επιτρέψει ούτε την πόντιση αλλά και να βάλει όσα εμπόδια μπορεί και στην άσκηση «Ευνομία», καθώς με τον ισχυρισμό πως η περιοχή που η Αθήνα εξέδωσε τη Navtex είναι δικής της δικαιοδοσίας, προχώρησε στην έκδοση anti-Navtex. Την ίδια ώρα κάνει επίδειξη ισχύος με άσκηση στα Κατεχόμενα της Κύπρου αλλά και με τη μόνιμη ναυτική δύναμη του ΝΑΤΟ στον κόλπο της Αττάλειας. Σημειωτέον, η Ιταλία συμμετέχει σε αυτή τη δύναμη, αυτό τον καιρό, με τη φρεγάτα «Bergamini», μία από τις 2+2 που ενδιαφέρεται να αποκτήσει η Ελλάδα.

Παράλληλα στρατιωτικές πηγές στην Αθήνα εκτιμούν πως η Τουρκία θα προχωρήσει και στην αποστολή πλοίου, ενδεχομένως κορβέτας ή αεροσκάφους ναυτικής συνεργασίας και συλλογής πληροφοριών ή drone προκειμένου να κατασκοπεύσει την τετραμερή άσκηση. Δεν είναι τυχαίο πως χθες η Τουρκία πραγματοποίησε στην περιοχή αυτή τρεις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και τρεις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας με ένα drone και ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος.

«Το έργο θα προχωρήσει»

Με Αθήνα και Λευκωσία να προσπαθούν να συντονίσουν τα βήματά τους μετά τις «αστραπές» του υπουργού Οικονομικών της Κύπρου Μάκη Κεραυνού, περί μη βιωσιμότητας του έργου, οι δύο πλευρές, προτάσσοντας την τεράστια γεωστρατηγική σημασία του έργου, εμφανίζονται αποφασισμένες να προχωρήσουν στην πόντιση. «Υπήρξαν πράγματι τις τελευταίες ημέρες ορισμένα ζητήματα, που ήταν τεχνικο-οικονομικής φύσης, σε σχέση με τη βιωσιμότητα του έργου. Νομίζω ότι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέλαβε με τρόπο σαφή να επαναλάβει την τοποθέτηση ότι πρόκειται για στρατηγικής σημασίας έργο. Στο μέτρο που θα διεκπεραιωθούν ορισμένα τεχνικο-οικονομικά ζητήματα, το έργο θα προχωρήσει, σε συνεργασία και με την εταιρεία που θα κάνει τον προγραμματισμό της, το αμέσως επόμενο διάστημα» είπε σχετικά ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης (Παραπολιτικά fm).

Η Ελλάδα προσπαθεί να έχει συνεχή στρατιωτική παρουσία σε όλη αυτή την περιοχή μαζί με συμμάχους και φίλους. Ετσι σε αυτό το πλαίσιο πέρα από τη συμμετοχή της στην άσκηση Bright Star που ολοκληρώθηκε χθες στην Αίγυπτο και την άσκηση «Ευνομία», μονάδα του ισραηλινού πολεμικού ναυτικού κινείται στην περιοχή, ενώ η Αθήνα θα κάνει δικές της μικρής κλίμακας αεροναυτικές ασκήσεις ενόψει και της άσκησης «Παρμενίων» που θα γίνει το διάστημα 26 Σεπτεμβρίου με 3 Οκτωβρίου με δεσμευμένες περιοχές και στην Ανατολική Μεσόγειο.