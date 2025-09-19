Απίστευτη περιπέτεια για ένα παιδί στο Μεξικό, το οποίο βίωσε έναν πραγματικό εφιάλτη στην παραλία. Κατά τη διάρκεια της βόλτας του, ένιωσε μια έντονη ενόχληση στο αυτί του. Όταν οι γιατροί το εξέτασαν, έμειναν έκπληκτοι: ένα μικρό καβούρι είχε φωλιάσει μέσα στο εσωτερικό του αυτιού του.

Η μητέρα του, η influencer Κίτζια Μίτρε, τον είχε μεταφέρει εσπευσμένα σε ιατρικό κέντρο, όπου οι γιατροί κατάφεραν να το βγάλουν.

Συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας μια ειδική τσιμπίδα, αφαίρεσαν το ζωντανό καβούρι, ανακουφίζοντας άμεσα το παιδί από τον πόνο. Η μητέρα του ανάρτησε ένα βίντεο στο TikTok, όπου ο μικρός Πέδρο φαίνεται να κλαίει ενώ εκείνη του κρατά το χέρι για να τον ηρεμήσει κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

«Θα τυφλωθώ;» ρώτησε με αγωνία το παιδί, με τη μητέρα του να τον διαβεβαιώνει πως δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος.

Λίγη ώρα αργότερα, οι γιατροί ολοκλήρωσαν επιτυχώς την επέμβαση και η κάμερα κατέγραψε το καβούρι να κινείται ζωντανό πάνω στο κρεβάτι, δίπλα στο μικρό αγόρι.