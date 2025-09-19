Νέο βίντεο που καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης στη λεωφόρο Βουλιαγμένης δόθηκε στη δημοσιότητα, ρίχνοντας περισσότερο φως στο τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε μία 64χρονη γυναίκα.

Στο υλικό, που παρουσίασε η ΕΡΤ, διακρίνεται το όχημα του 21χρονου οδηγού να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στη μεσαία λωρίδα. Παρά την προσπάθειά του να φρενάρει, δεν καταφέρνει να αποφύγει τη σύγκρουση με το αυτοκίνητο της άτυχης γυναίκας, το οποίο παρέμενε ακίνητο για περίπου 20 δευτερόλεπτα σε πράσινο φανάρι, απέναντι από την πρώην αμερικανική βάση στο Ελληνικό.

Λίγο πριν τη μοιραία πρόσκρουση, ένας οδηγός μηχανής που κινείτο στη δεξιά λωρίδα είχε αντιληφθεί τον κίνδυνο και πραγματοποίησε ελιγμό, κάτι που δεν πρόλαβε να κάνει ο νεαρός οδηγός.

Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το όχημα της 64χρονης να χτυπήσει σε κολώνα και να ανατραπεί, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της. Το αυτοκίνητο του 21χρονου πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, συγκρούστηκε με τρίτο ΙΧ και στη συνέχεια με ταξί, προκαλώντας την καραμπόλα στην οποία τραυματίστηκαν άλλα τρία άτομα.

Ο γιος της άτυχης γυναίκας μιλώντας στο Mega δήλωσε συντετριμμένος:

«Έπαιρνα τηλέφωνο μία ώρα μετά από όταν έγινε (το δυστύχημα) τη μητέρα μου, το βράδυ, και μετά από κάμποση ώρα απάντησε ένας αστυνομικός στο τηλέφωνο και μου είπε ότι είναι στο Ασκληπιείο Βούλας και πήγα κατευθείαν εκεί. Επέστρεφε σπίτι από μία επίσκεψη. Φαίνεται στο βίντεο ξεκάθαρα ότι αυτοί που την τρακάρανε, πέσανε από πίσω της με μεγάλη ταχύτητα, γι’ αυτό και είναι τόσο άδικο. Ήταν πολύ δραστήρια. Ήταν εξαιρετικός άνθρωπος, μόνο προσέφερε, δεν έκανε ποτέ κακό σε κανέναν, ούτε είχε να πει κάτι κακό για κάποιον. Γενικά στον δρόμο οδηγούσε πάντα πολύ ήρεμα και σωστά, δεξιά συνήθως, σχεδόν πάντα. Ποτέ δεν έχει τρέξει. Αυτήν την στιγμή είμαι σε κατάσταση σοκ», είπε.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν γιατί το όχημα της 64χρονης παρέμενε ακινητοποιημένο ενώ το φανάρι ήταν πράσινο. Δεν αποκλείεται είτε ξαφνικό πρόβλημα υγείας είτε μηχανική βλάβη, καθώς δεν φαίνονται αναμμένα ούτε προειδοποιητικά φώτα ούτε φώτα φρένων.

Η Τροχαία Νοτιοανατολικής Αττικής συνεχίζει την προανάκριση, συλλέγοντας βίντεο από κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν τις κινήσεις πριν τη μοιραία σύγκρουση.