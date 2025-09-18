Ανατριχίλα προκαλεί βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής καραμπόλας τα ξημερώματα της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, όπου έχασε τη ζωή της μία 64χρονη.

Στο ντοκουμέντο αποτυπώνεται η στιγμή που το ΙΧ το οποίο οδηγούσε ένας 21χρονος, πέφτει από πίσω πάνω στο όχημα της 64χρονης. Η σύγκρουση είναι σφοδρότατη, με το αυτοκίνητο της 64χρονης να καταλήγει στη μία πλευρά του δρόμου, ενώ το τζιπ του 21χρονου πέρασε στο αντίθετο ρεύμα. Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή της η 64χρονη.

Άλλο ένα ΙΧ, καθώς και ένα ταξί, εμπλέκονται επίσης στην καραμπόλα. Το σημείο της τραγωδίας γέμισε συντρίμμια μετά το δυστύχημα, με την Τροχαία να έχει ξεκινήσει έρευνα, εξετάζοντας τις ταχύτητες των οδηγών και τα αίτια του τροχαίου. Μία πληροφορία αναφέρει, πως το αυτοκίνητο της άτυχης γυναίκας ήταν σταματημένο στο φανάρι πριν τη σύγκρουση.

«Είμαι σε κατάσταση σοκ»

«Δεν μπορώ να ηρεμήσω από το πρωί. Δεν ξέρω αν περίμενε στο φανάρι, αλλά δεν το “πατούσε” ποτέ. Είμαι βέβαιος, ότι πήγαινε με φυσιολογική ταχύτητα», λέει ο γιος της 64χρονης. Μιλώντας στο MEGA ο γιος της άτυχης γυναίκας είπε: «Έπαιρνα τηλέφωνο μία ώρα μετά από όταν έγινε (το δυστύχημα) τη μητέρα μου, το βράδυ και μετά από κάμποση ώρα απάντησε ένας αστυνομικός στο τηλέφωνο και μου είπε, ότι είναι στο Ασκληπιείο Βούλας και πήγα κατευθείαν εκεί. Επέστρεφε σπίτι από μία επίσκεψη. Φαίνεται στο βίντεο ξεκάθαρα, ότι αυτοί που την τρακάρανε, πέσανε από πίσω της με μεγάλη ταχύτητα, γι’ αυτό και είναι τόσο άδικο. Ήταν πολύ δραστήρια. Ήταν εξαιρετικός άνθρωπος, μόνο προσέφερε, δεν έκανε ποτέ κακό σε κανέναν, ούτε είχε να πει κάτι κακό για κάποιον. Γενικά στον δρόμο οδηγούσε πάντα πολύ ήρεμα και σωστά, δεξιά συνήθως, σχεδόν πάντα. Ποτέ δεν έχει τρέξει. Αυτήν την στιγμή είμαι σε κατάσταση σοκ».

Ο 21χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο της 64χρονης, υποστήριξε μιλώντας στο MEGA, ότι το μόνο που θυμάται, είναι ότι πετάχτηκε μπροστά του κάποιο αυτοκίνητο. «Καλά είμαι, έχω χτυπήσει το κεφάλι μου, πήγα και εγώ στο νοσοκομείο. Δεν θυμάμαι πολλά πράγματα, ήμουν κανονικά στη λωρίδα και πετάχτηκε ένα αμάξι» είπε χαρακτηριστικά. Αλλά και ο συνοδηγός του 21χρονου υποστηρίζει, όπως είπε ο πατέρας του, ότι δεν θυμάται τίποτα. «Το παιδί είναι ζαλισμένο τώρα, είναι όλα μια χαρά. Είναι καλά, δεν θυμάται τίποτα, τίποτα απολύτως» είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο οδηγός του ταξί που επίσης τραυματίστηκε, σημειώνει: «Έγινε μία καραμπόλα. Εγώ ήμουν στο ταξί, δεν έχω δει τίποτα, τίποτα απολύτως, άκουσα ένα τράνταγμα και βρέθηκα τραυματίας. Δεν κατάλαβα τίποτα, ένα μπουμ άκουσα, πολύ δυνατό και βρέθηκα με αυτήν την ιστορία».

Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει έρευνα η Τροχαία, ενώ οι τραυματίες καθώς και οι συγγενείς της αδικοχαμένης 64χρονης προσπαθούν να ξεπεράσουν το σοκ.