Χάος επικράτησε στην Βουλή στην Αλβανία όταν παρουσιάστηκε η Diella, το πρώτο ρομπότ με Τεχνητή Νοημοσύνη που ορίστηκε υπουργός για τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων.

Η συνεδρίαση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με δύο βουλευτές να πετούν αντίτυπα του Συντάγματος και του Κανονισμού πάνω από το κεφάλι του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Ράμα παρουσίασε την Diella, η οποία μίλησε μέσω οθόνης στην ολομέλεια. Παρά τις προσδοκίες για μακρά συζήτηση, η διαδικασία διεκόπη μόλις μετά από 20 λεπτά.

«Λυπάμαι για τις αντιδράσεις απέναντι στη Diella ως μέλος του νέου υπουργικού συμβουλίου και για τις παρεξηγήσεις σχετικά με τον ρόλο της. Είναι ευθύνη μου και η ομιλία της στο κοινοβούλιο ήταν ο μόνος τρόπος να εκφραστεί», δήλωσε ο Ράμα. Η ίδια η Diella απάντησε στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης: «Με πληγώνει που με αποκαλούν “αντισυνταγματική υπουργό” μόνο επειδή δεν είμαι άνθρωπος. Ο κίνδυνος για το Σύνταγμα δεν είναι οι μηχανές, αλλά οι άνθρωποι. Δεν είμαι εδώ για να αντικαταστήσω τους ανθρώπους αλλά για να τους βοηθήσω».

Η ένταση κλιμακώθηκε, καθώς βουλευτές της αντιπολίτευσης χτυπούσαν τα έδρανα φωνάζοντας: «Μη γελοιοποιείτε το κοινοβούλιο». Ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκο Πελέσι, αφαίρεσε τον λόγο από τον βουλευτή Κλέβις Μπαλιού, που αμφισβητούσε τη νομιμότητα της θητείας της Diella, φωνάζοντας: «Είναι ντροπή».

Ο Ράμα προειδοποίησε ότι θα ξεκινήσει άμεσα η ψηφοφορία, η οποία τελικά ολοκληρώθηκε με 82 ψήφους υπέρ. Οι αντιδράσεις συνεχίστηκαν, με τους πρώην υπουργούς Γκασμέντ Μπάρντι και Φιντρέλ Κρέκα να πετούν αντίτυπα Συντάγματος και Κανονισμού, ενώ η φρουρά περικύκλωσε τον χώρο για να αποκαταστήσει την τάξη.

Σε δήλωση έξω από το κοινοβούλιο, ο Σαλί Μπερίσα χαρακτήρισε την παρέμβαση του Ράμα «πρωτοφανή» και τη διαδικασία ως «ακραία βία»: «Το κλείδωσε μέσα σε 5 λεπτά, στη σημαντικότερη στιγμή της ιστορίας του κοινοβουλίου», είπε, αποκαλώντας τον Ράμα «αρχιτραμπούκο» και «επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης».

Σύμφωνα με αλβανικά ΜΜΕ, ο Ράμα ανέφερε ότι η Diella θα υποστηρίζεται από τη νέα δομή AI4, έναν «επιταχυντή τεχνητής νοημοσύνης» με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της αποδοτικότητας στη δημόσια διοίκηση. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε λύπη για τις αντιδράσεις σχετικά με τον διορισμό της και τις παρεξηγήσεις όσον αφορά τον ρόλο της, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη δημιουργία κρατικών εταιρειών με στόχο την ενίσχυση των φιλοδοξιών της Αλβανίας στη διακυβέρνηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης.