Η μακρόχρονη παρουσία της Αλβανίας στη Eurovision φαίνεται να απειλείται σοβαρά, καθώς ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTSH αδυνατεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU). Έτσι, η απουσία της χώρας από τον Διαγωνισμό του 2026 θεωρείται πλέον ένα πολύ πιθανό σενάριο.

Η νέα διευθύνουσα σύμβουλος του οργανισμού, Ένι Βασίλι, παραδέχτηκε ότι η RTSH βρίσκεται σε μια «καταστροφική» οικονομική κατάσταση λόγω χρεών, γεγονός που απειλεί άμεσα τη συμμετοχή της Αλβανίας σε έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς της.

Ένα χάος χρεών και δικαστικών εκκρεμοτήτων

Η παραδοχή της νέας διοίκησης ήρθε στον απόηχο δημοσίων καταγγελιών από δυσαρεστημένους συνεργάτες, οι οποίοι αποκάλυψαν ότι παραμένουν απλήρωτοι για μήνες , όπως αναφέρει το balkaninsight. Η Βασίλι, η οποία ανέλαβε καθήκοντα μόλις τον Απρίλιο, κληρονόμησε έναν οργανισμό που βαρύνεται με συνολικό χρέος που ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια ευρώ.

Μάλιστα, ένα σημαντικό μέρος αυτού του ποσού, περίπου 1,8 εκατομμύρια ευρώ, προέρχεται αποκλειστικά από νομικά έξοδα, τα οποία προέκυψαν από τη μαζική απόλυση 150 εργαζομένων από τον προκάτοχό της, Άλφρεντ Πέζα.

Αντιμέτωπη με αυτό το οικονομικό ναυάγιο, η Βασίλι αναγνώρισε την οργή των απλήρωτων συνεργατών, αλλά τόνισε ότι η νέα διοίκηση δεν φέρει ευθύνη για τα προβλήματα που κληρονόμησε. «Ευχαριστώ όλους τους δημοσιογράφους, δημιουργούς και παρουσιαστές για την κατανόηση που δείχνουν», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως η διοίκηση που βρέθηκε απέναντι σε αυτό το «καταστροφικό» τοπίο κάνει ό,τι μπορεί για να το διαχειριστεί.

Προτεραιότητα στη σωτηρία της Eurovision

Στο πλαίσιο αυτής της διαχείρισης, η Ένι Βασίλι αποκάλυψε πως η νέα της ομάδα έχει θέσει σε εφαρμογή ένα αυστηρό σχέδιο προτεραιοτήτων. «Υπάρχει σαφής ιεράρχηση των πληρωμών αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε να τακτοποιήσουμε κατά προτεραιότητα τις διεθνείς υποχρεώσεις, κάποιες εκ των οποίων παραμένουν απλήρωτες από τον Ιανουάριο του 2024», ανέφερε.

Η προειδοποίηση της είναι σαφής: «Αν δεν καλυφθούν αυτές οι οφειλές, το RTSH κινδυνεύει να χάσει τη συνεργασία του με την EBU, να αποκλειστεί από τη Eurovision 2026 και να απωλέσει σημαντικά δικαιώματα τηλεοπτικών μεταδόσεων». Επιπλέον, πρόσθεσε ότι ο φορέας αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να βρεθεί αντιμέτωπος με διεθνή δικαστήρια για απλήρωτες συμβατικές υποχρεώσεις προς ξένους συνεργάτες.