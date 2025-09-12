Ένας ψηφιακός βοηθός που βοηθά τους πολίτες να πλοηγηθούν στις κυβερνητικές υπηρεσίες διαδικτυακά έγινε ο πρώτος «εικονικά δημιουργημένος» υπουργός με τεχνητή νοημοσύνη, αναλαμβάνοντας την ευθύνη των δημόσιων προμηθειών, σε μια προσπάθεια καταπολέμησης της διαφθοράς, σύμφωνα με τον Αλβανό πρωθυπουργό.

Η Ντιέλα, που σημαίνει «Ήλιος» στα αλβανικά, παρέχει συμβουλές στους χρήστες της κρατικής πλατφόρμας e-Albania από τον Ιανουάριο, καθοδηγώντας τους μέσω φωνητικών εντολών σε ένα ευρύ φάσμα γραφειοκρατικών διαδικασιών, απαραίτητων για την πρόσβαση στο 95% των πολιτικών υπηρεσιών που προσφέρονται ψηφιακά.

«Η Ντιέλα, η πρώτη υπουργός του υπουργικού συμβουλίου που δεν είναι φυσικά παρούσα, αλλά έχει δημιουργηθεί εικονικά μέσω της τεχνητής νοημοσύνης», θα βοηθήσει ώστε η Αλβανία να γίνει «μια χώρα όπου οι δημόσιοι διαγωνισμοί θα είναι 100% απαλλαγμένοι από διαφθορά», δήλωσε την Πέμπτη ο Έντι Ράμα.

Ανακοινώνοντας τη σύνθεση της τέταρτης συνεχόμενης κυβέρνησής του, στο συνέδριο του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στα Τίρανα, ο Ράμα είπε πως η Ντιέλα, η οποία στην πλατφόρμα e-Albania εμφανίζεται ντυμένη με παραδοσιακή αλβανική φορεσιά, θα αναλάβει τον ρόλο της «υπηρέτριας των δημόσιων προμηθειών».

Η ευθύνη για την επιλογή των νικητών στους δημόσιους διαγωνισμούς θα απομακρυνθεί σταδιακά από τα κυβερνητικά υπουργεία και θα ανατίθεται στην τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να διασφαλιστεί πως «όλη η δημόσια δαπάνη στη διαδικασία των διαγωνισμών θα είναι 100% διαφανής», πρόσθεσε.

Η Ντιέλα θα εξετάζει κάθε διαγωνισμό μέσω του οποίου το κράτος συνεργάζεται με ιδιωτικές εταιρείες και θα αξιολογεί αντικειμενικά τα κριτήρια κάθε πρότασης, δήλωσε ο Ράμα, ο οποίος επανεξελέγη τον Μάιο και έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη ως ένα δυνητικά αποτελεσματικό εργαλείο κατά της διαφθοράς, ικανό να εξαλείψει δωροδοκίες, εκβιασμούς και συγκρούσεις συμφερόντων.

Οι δημόσιες προμήθειες αποτελούν διαχρονικά πηγή σκανδάλων διαφθοράς στην Αλβανία, την οποία ειδικοί χαρακτηρίζουν ως κόμβο διεθνών εγκληματικών οργανώσεων που ξεπλένουν χρήματα από διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, με τη διαφθορά να φτάνει συχνά στα υψηλότερα κλιμάκια της κυβέρνησης.

Τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης χαιρέτισαν την πρωτοβουλία, κάνοντάς λόγο για «μια μεγάλη μεταμόρφωση στον τρόπο που η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται και ασκεί τη διοικητική εξουσία, εισάγοντας την τεχνολογία όχι μόνο ως εργαλείο, αλλά και ως ενεργό συμμετέχοντα στη διακυβέρνηση». Δεν πείστηκαν, ωστόσο, όλοι. «Στην Αλβανία, ακόμα και η Ντιέλα θα διαφθαρεί», σχολίασε ένας χρήστης στο Facebook.