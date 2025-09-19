Συγκλονίζει η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων να σβήσουν τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου σε εργοστάσιο στο Μενίδι, με τον πυκνό, τοξικό καπνό, να καλύπτει την Αττική.

Εκτός όμως από τις ρίψεις νερού, οι πυροσβέστες αναζήτησαν ίχνη ζωής στο χώρο του εργοστασίου και εντόπισαν δύο μικρά γατάκια, τα οποία τα είχαν χαμένα και κινδύνευαν να καούν. Πυροσβέστες πήραν στν αγκαλιά τους τα συμπαθή τετράποδα και τα μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Εθελοντές ανέλαβαν να τα τοποθετήσουν σε κατάλληλα κλουβιά και να τα απομακρύνουν από τον χώρο.