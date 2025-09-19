Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο εργοστασίου με παλέτες στην περιοχή των Αχαρνών Αττικής. Nωρίτερα το απόγευμα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιχειρούν 44 πυροσβέστες, 20 οχήματα και 3 ελικόπτερα.

Υπάρχουν αναφορές για διακοπές ρεύματος.

Επίσης, σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην Τατοΐου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κύμης έως την οδό Δεκελείας.

Νωρίτερα ήχησε 112 για επικίνδυνους καπνούς. «Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα» αναφέρεται στο σχετικό μήνυμα.