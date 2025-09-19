Ελλάδα

Η επανεμφάνιση των κλοπών αυτοκινήτων ανησυχεί έντονα όλη την Ευρώπη, με τα ποσοστά να καταγράφουν σημαντική αύξηση μετά την περίοδο σχετικής ύφεσης που επέφερε η πανδημία. Οι κλέφτες πλέον επιδιώκουν κυρίως τα εμπορικά και δημοφιλή μοντέλα οχημάτων, ενώ στις χώρες του Νότου και της Κεντρικής Ευρώπης παρατηρείται ιδιαίτερα ανησυχητική άνοδος των περιστατικών. Στην Ελλάδα καταγράφονται […]