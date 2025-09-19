Φωτιά σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λιοδώρα Αρκαδίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 53 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

