Η Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου θα κυλήσει με καιρικές συνθήκες που θυμίζουν ακόμα καλοκαίρι, καθώς η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο θα δώσουν έναν πιο «φθινοπωρινό» τόνο, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και τα νότια, με αποτέλεσμα να κυμαίνεται γενικά σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Καλοκαιρινή εικόνα με λίγα μόνο σύννεφα

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στις περισσότερες περιοχές. Μόνο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν στην Κρήτη και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά μέχρι το μεσημέρι.

Ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο

Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στο Αιγαίο, αντίθετα, θα επιμείνουν οι βόρειοι άνεμοι, φτάνοντας τα 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει ίσως τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Θερμοκρασίες σε κανονικά επίπεδα για την εποχή

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και τα νότια, παραμένοντας όμως κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα δυτικά ηπειρωτικά, το Ιόνιο, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη θα φτάσει τους 28 με 31 και τοπικά τους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα κυμανθεί από 26 έως 29 και τοπικά 30 βαθμούς. Στα υπόλοιπα νησιά δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 27 βαθμούς.

Ο καιρός στην Αττική

Η Αττική θα απολαύσει ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 27 και τοπικά 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις, με ένταση 4 με 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα θα φτάσουν τοπικά τα 7 και ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι επίσης ηλιόλουστος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, δημιουργώντας σχετικά ευχάριστες συνθήκες στην πόλη.