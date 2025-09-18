Σημαντική ενίσχυση των βόρειων ανέμων προμηνύει ο καιρός από σήμερα, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με τη νεότερη πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, θυελλώδεις άνεμοι έως 7 με 8 μποφόρ θα επικρατήσουν στο Αιγαίο από το μεσημέρι, επηρεάζοντας την καθημερινότητα κατοίκων και ταξιδιωτών.

Ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα παραμείνει αίθριος. Παροδικές νεφώσεις αναμένονται σε Εύβοια, Σποράδες και ανατολική Πελοπόννησο μέχρι το μεσημέρι, με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Από το μεσημέρι, στη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο, αυξημένες νεφώσεις ενδέχεται να δώσουν τοπικές βροχές και *ενδεχομένως μεμονωμένες καταιγίδες*.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα πελάγη 6 με 7, ενώ στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σταδιακά και τοπικά θα φτάσουν τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση κυρίως στα ανατολικά και βόρεια, κυμαινόμενη στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά μεταξύ 25 και 29 βαθμών, στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη έως τους 32, και στα νησιά του Αιγαίου μέχρι τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη: Αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Χαλκιδική μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι 4 έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς, με χαμηλότερες τιμές στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Αίθριος καιρός γενικά, αλλά από το μεσημέρι και μετά στη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο αναμένονται πρόσκαιρες βροχές ή *μεμονωμένες καταιγίδες*. Οι άνεμοι 4 έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς στα ηπειρωτικά, χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Παροδικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι κυρίως σε Εύβοια, Σποράδες, ανατολική Πελοπόννησο, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών. Από το μεσημέρι ο καιρός αίθριος. Οι άνεμοι 5 έως 7 μποφόρ στα ανατολικά, θερμοκρασία έως 29 βαθμούς.

Κυκλάδες – Κρήτη: Κυρίως αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις στην Κρήτη, όπου δεν αποκλείονται ασθενείς τοπικές βροχές. Άνεμοι 6 με 8 μποφόρ, θερμοκρασίες ως 32 βαθμούς στη νότια Κρήτη.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στα βόρεια. Οι άνεμοι 6 με 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία φτάνει μέχρι τους 32 βαθμούς στα νότια.

Αττική: Αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι. Άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 4-7 μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ 18 και 29 βαθμών Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Γενικά αίθριος, με βόρειους-βορειοδυτικούς ανέμους 5-6 μποφόρ και εξασθένηση κατά τις προμεσημβρινές ώρες. Θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς.

Καιρός: Η εξέλιξη των φαινομένων έως τη Δευτέρα

Παρασκευή 19/9: Αίθριος καιρός σχεδόν παντού με παροδικές τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και τα ανατολικά ηπειρωτικά προ μεσημβρίας. Οι άνεμοι στα δυτικά αλλάζουν σε ανατολικούς 3-7 μποφόρ, στο Αιγαίο διατηρούνται οι ενισχυμένοι βόρειοι 7 με 8 μποφόρ. Μικρή πτώση θερμοκρασίας στα δυτικά και νότια, με μέγιστες στους 30-32 βαθμούς σε νότια Κρήτη και Δωδεκάνησα, ελαφρώς χαμηλότερες στην υπόλοιπη χώρα.

Σάββατο 20/9: Κυρίως αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βορειοανατολικοί έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα, χωρίς αξιοσημείωτη μεταβολή θερμοκρασίας.

Κυριακή 21/9: Αίθριος με περιορισμένες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι εξασθενούν ελαφρώς, κυρίως δυτικοί-βορειοανατολικοί 3 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σημειώνει μικρή άνοδο.

Δευτέρα 22/9: Αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στις Σποράδες το πρωί. Άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς στα δυτικά και από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο με εξασθένηση. Η θερμοκρασία αναμένεται να συνεχίσει την ελαφρά άνοδό της, κυρίως σε ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.