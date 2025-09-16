Μία απρόσμενη παρουσία επιφύλασσαν ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ, καθώς συμμετέχουν σε ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στα 70 χρόνια της θρυλικής Disneyland. Το βασιλικό ζεύγος, πλάι σε αρκετές προσωπικότητες του θεάματος, εμφανίζεται στο τρέιλερ του αφιερώματος του ABC με τίτλο «The Happiest Story on Earth: 70 Years of Disneyland», το οποίο αναμένεται να προβληθεί στις 21 Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ.

Στο τρέιλερ, ο πρίγκιπας Χάρι αποκαλύπτει πως το Space Mountain ήταν «ένα από τα αγαπημένα του», με τη Μέγκαν να συμπληρώνει: «εξακολουθεί να είναι ένα από τα αγαπημένα σου παιχνίδια», αναδεικνύοντας τη διαχρονική σημασία του θεματικού πάρκου για την οικογένειά τους.

Πέρα από το βασιλικό ζεύγος, στο ντοκιμαντέρ συμμετέχουν ως θαμώνες και λάτρεις της Disneyland και άλλες γνωστές προσωπικότητες, όπως οι Νιλ Πάτρικ Χάρις, Τζέιμι Λι Κέρτις, Τζον Φαβρό, Πάτρικ Γουόρμπερτον και Τίφανι Χάντις.

Αναμνήσεις, αποκαλύψεις και αποκλειστικά μηνύματα στο αφιέρωμα

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ABC, το «Disneyland Resort» εξακολουθεί να μαγεύει επισκέπτες όλων των ηλικιών, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Στο ντοκιμαντέρ, οι θεατές θα απολαύσουν αναμνήσεις από παιδικές επισκέψεις στο πάρκο, μοιρασμένες από μερικούς από τους μεγαλύτερους θαυμαστές της Disney, ενώ θα ακουστούν και σχόλια του διευθύνοντα συμβούλου της Walt Disney Company, Μπομπ Άιγκερ, σχετικά με το μέλλον του Disneyland Resort.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και σε ένα αποκλειστικό μήνυμα από τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν, μέσω του οποίου αποτυπώνουν τι σημαίνει η Disneyland για εκείνους αλλά και για την οικογένειά τους.

Το αφιέρωμα επιδιώκει επίσης να τιμήσει τους δημιουργούς που με το όραμά τους συνέβαλαν στην υλοποίηση του κόσμου της Disneyland. Παράλληλα, φέρνει στο φως σπάνιες μαρτυρίες από τον Μπομπ Γκαρ, βετεράνο στέλεχος της Disney Imagineer, ο οποίος βρέθηκε στην ιστορική ημέρα των εγκαινίων του πάρκου και μοιράζεται τις αναμνήσεις του, καθώς και την εμπειρία της συνεργασίας δίπλα στον ίδιο τον Γουόλτ Ντίσνεϊ.