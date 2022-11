Το θεματικό πάρκο Disney Resort στη Σανγκάη ανέστειλε ξαφνικά τη λειτουργία του σήμερα για να συμμορφωθεί με τα μέτρα πρόληψης της COVID-19, με όλους τους επισκέπτες που βρίσκονταν στον χώρο τη στιγμή της ανακοίνωσης να καλούνται να παραμείνουν στο πάρκο έως ότου υποβληθούν σε διαγνωστικό τεστ για τον ιό και έχουν αρνητικό αποτέλεσμα.

Η εταιρία διαχείρισης ανακοίνωσε στις 11:39 π.μ. (τοπική ώρα, 05.39 ώρα Ελλάδας) ότι κλείνει άμεσα το βασικό πάρκο και τις γύρω περιοχές, όπως τον δρόμο με τα εμπορικά καταστήματα, μέχρι νεωτέρας προκειμένου να συμμορφωθεί με τα μέτρα αντιμετώπισης του ιού.

Οι αρχές της Σανγκάης δήλωσαν στην επίσημη ιστοσελίδα τους στο WeChat ότι το πάρκο απαγορεύει την είσοδο και την έξοδο του κόσμου από αυτό και ότι όλοι οι επισκέπτες εντός του χώρου θα πρέπει να περιμένουν τα αποτελέσματα των διαγνωστικών ελέγχων για να μπορέσουν να αποχωρήσουν.

Disneyland closed without warning on 31 after one person in #Shanghai was confirmed with the virus and 1,603 close contacts were quarantined. No date has been announced for when operations will resume.

Coincidentally, last year Shanghai #Disneyland also closed on Halloween. pic.twitter.com/DmHGMqEcqe

— Boxun News (@NewsBoxun) October 31, 2022