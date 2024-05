Το Πολεμικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι το Ισραήλ συνεχίζει την επιχείρηση στη Ράφα, προκειμένου να ασκήσει στρατιωτική πίεση στη Χαμάς για να προχωρήσει απελευθέρωση των ομήρων μας και τους άλλους στόχους του πολέμου, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά το «ναι» της Χαμάς για εκεχειρία.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η πρόταση της Χαμάς «απέχει» πολύ από τις απαιτήσεις του Ισραήλ, ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι το Ισραήλ θα στείλει αντιπροσωπεία για να συζητήσει σχετικά.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η Χαμάς δήλωσε ότι αποδέχθηκε πρόταση κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα από την Αίγυπτο και το Κατάρ.

Παράλληλα, σε ανακοίνωσή της τόνισε ότι ο επικεφαλής της, Ισμαήλ Χανίγιε, ενημέρωσε τον πρωθυπουργό του Κατάρ και τον επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Αιγύπτου για την αποδοχή της πρότασής τους.

Ο επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να πιέσει το Ισραήλ να δεσμευτεί υπέρ της εφαρμογής της συμφωνίας.

BREAKING: Hamas has announced it has accepted an Egyptian-Qatari ceasefire proposal.

Latest: https://t.co/XrFVLoObWD

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/N9FICw9X6N

— Sky News (@SkyNews) May 6, 2024