Ο Ben Affleck φέρεται να έκανε την επιπλέον κίνηση, εν μέσω της συζυγικής διαμάχης μεταξύ της Jennifer Lopez και του ίδιου, περνώντας στο επόμενο επίπεδο καθώς δεν φοράει πλέον τη βέρα του.

Τουλάχιστον δεν την φορούσε το βράδυ της Παρασκευής όταν έφτασε στο σχολείο όπου το παιδί του είχε ρεσιτάλ, σύμφωνα με το TMZ και καθώς ο Ben μετακίνησε το ηλιοστάτη στο αυτοκίνητό του, έγινε σαφές ότι το αριστερό του χέρι ήταν λίγο πιο ελαφρύ από ό,τι ήταν εδώ και σχεδόν 2 χρόνια.

O Ben ζει χωριστά από την J Lo εδώ και λίγες εβδομάδες – μετακόμισε από την έπαυλη του Beverly Hills αξίας 60 εκατομμυρίων δολαρίων που αγόρασαν πέρυσι και μετακόμισε σε ένα ενοικιαζόμενο σπίτι στο Brentwood. Αντίστοιχα δύσκολα φαίνονται τα πράγματα και για την Lopez και τους γύρω της.

Μέχρι χθες, τόσο η Jen όσο και ο Ben φορούσαν τα δαχτυλίδια τους … ακόμα και αφού ήταν ξεκάθαρο ότι δεν ζούσαν μαζί. Ήταν και οι δύο στο σχολείο το βράδυ της Πέμπτης για να δουν την παράσταση της Fin, και φάνηκαν φιλικοί καθώς μιλούσαν μεταξύ τους έξω, με το TMZ να μεταφέρει πως ο Ben την πήγε στο σπίτι της μετά.

