Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν στο Κοινοβούλιο της Ταϊβάν καθώς βουλευτές ήρθαν στα χέρια και σπρώχτηκαν κατά τη διάρκεια μία σφοδρής διαμάχης σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις στη Βουλή, λίγες ημέρες πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του από τον εκλεγμένο προέδρο Λάι Τσινγκ-Τε, ο οποίος ακόμα δεν έχει εξασφαλίσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Οι στιγμές έντασης σημειώθηκαν την Παρασκευή, με το κλίμα να είναι τεταμένο ακόμα και πριν αρχίσουν οι ψηφοφορίες, καθώς ορισμένοι βουλευτές φώναζαν και έσπρωχναν ο ένας τον άλλον έξω από την αίθουσα, προτού η ένταση μεταφερθεί μέσα στο Κοινοβούλιο.

There were chaotic scenes as lawmakers shoved, tackled and hit each other in a day-long brawl in Taiwan’s parliament on Friday over a controversial reform bill. pic.twitter.com/sG3JPHyxNE

