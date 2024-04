Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο κοινοβούλιο της Γεωργίας. Την στιγμή που πραγματοποποιούσε την ομιλία του ένας ομιλητής, ένας άλλος έτρεξε σε εκείνον και τον γρονθοκόπησε.

Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο βίντεο που ακολουθεί, εικόνες χάους υπήρξαν μετά από αυτό το περιστατικό , με τον Πρόεδρο της Βουλής να παρακολουθεί ξαφνιασμένος και έντρομος τα όσα γίνονταν μπροστά στα μάτια του. Κάποιοι έτρεχαν και ξεκίνησαν και εκείνοι να τσακώνονται ενώ άλλοι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι.

Αξίζει να σημειωθεί πως την ώρα του περιστατικού στην Βούλη, έξω από αυτήν είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου που διαμαρτύρονταν για το νομοσχέδιο που φέρνει το κυβερνών κόμμα.

BREAKING: Chaotic scenes from Georgia parliament during the consideration of the law on foreign agents pic.twitter.com/t7QAPvJ0nE

Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοιες εικόνες που σοκάρουν μέσα στην Βουλή στης Γεωργίας. Πέρυρι οι βουλευτές πιάστηκαν στα χέρια, την ώρα που επιτροπή συζητούσε έναν αμφιλεγόμενο νόμο περί «ξένων πρακτόρων», ο οποίος σύμφωνα με τους επικριτές του έχει διαμορφωθεί κατά τα πρότυπα της δρακόντειας νομοθεσίας που ισχύει στη γειτονική Ρωσία.

Βίντεο που μεταδόθηκαν από το εσωτερικό του κτιρίου του κοινοβουλίου στην πρωτεύουσα της Γεωργίας, Τυφλίδα, έδειξαν έναν σύντομο αλλά βίαιο διαπληκτισμό μεταξύ βουλευτών.

Το… ξύλο ξεκίνησε όταν ο πρόεδρος της επιτροπής νομικών υποθέσεων του σώματος φάνηκε να χτυπά τον ηγέτη του αντιπολιτευόμενου κόμματος Ενιαίο Εθνικό Κίνημα, που εναντιώνεται στον νόμο.

In Georgia, members of the parliament had a small fight during the consideration of the draft law on foreign agents🫢🤭

According to the project, it is proposed to create a register of organizations and mass media in the country that receive funding from other states.

/1 pic.twitter.com/2w6C376aZy

