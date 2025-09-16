Η G WM ετοιμάζει την ευρωπαϊκή της αντεπίθεση με ένα νέο Ora Cat σε μορφή οικογενειακού SUV, το οποίο αποκαλύφθηκε προκαταβολικά πριν από την άφιξή του στη Γηραιά Ήπειρο.

Η σχεδίαση πίσω ξεχωρίζει: τα φωτιστικά σώματα «κάθονται» στο τζάμι και όχι στο αμάξωμα, δίνοντας ταυτότητα από απόσταση, ενώ το σύνολο δείχνει ώριμο για την αγορά που ζητά πρακτικότητα με design statement. Κάτω από το καπό—ή μάλλον στο πάτωμα—υπάρχει ηλεκτρικός κινητήρας 204 ίππων, που προϊδεάζει για επιδόσεις επαρκείς για οικογενειακή χρήση, αλλά και άνεση σε αυτοκινητόδρομο.

Το λανσάρισμα στην Ευρώπη τοποθετείται στο 2026, στοιχείο που αφήνει χρόνο για τοπική προσαρμογή (ρυθμίσεις πλαισίου, πακέτα εξοπλισμού, πιθανές εκδόσεις μπαταρίας). Πέρα από την αισθητική ιδιαιτερότητα, το Ora Cat έρχεται να χτυπήσει την καρδιά των C-SUV ηλεκτρικών που σήμερα διαμορφώνουν τον όγκο πωλήσεων — με έμφαση στο value for money, όπου οι Κινέζοι κατασκευαστές πιέζουν έντονα τις καθιερωμένες ευρωπαϊκές μάρκες.

Αν όλα κυλήσουν βάσει πλάνου, το νέο Ora μπορεί να εξελιχθεί σε «κερδισμένο χαρτί» για οδηγούς που ζητούν ξεχωριστή εμφάνιση, full-electric καθημερινότητα και ανταγωνιστική τιμή