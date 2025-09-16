H Toyota παρουσίασε στην Κίνα τη νέα της ηλεκτρική ναυαρχίδα, η οποία έχει την τεχνολογική σφραγίδα της Xiaomi και Huawei . Συγκεκριμένα, η κοινοπραξία της Toyota στην Κίνα, GAC-Toyota, αποκάλυψε αυτή την εβδομάδα επίσημες εικόνες του bZ7, του νέου της, πλήρως ηλεκτρικού sedan.

Το bZ7 έχει μήκος 5.1 μέτρα, ελαφρώς μεγαλύτερο από τα Tesla Model S και BYD Han L.

Το νέο bZ7 προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει το πρώτο τρίμηνο του 2026. Θα φέρει κορυφαία μπαταρία για μεγάλη αυτονομία, προϊόν της CALB-Tech και ότι η ισχύς του πίσω τοποθετημένα ηλεκτροκινητήρα, ανέρχεται σε 270 άλογα. Σαφώς, η φίρμα θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σε λίγο χρονικό διάστημα.

Η Toyota δήλωσε ότι το νέο της ηλεκτρικό όχημα έχει «πολυτελή και κομψή σιλουέτα» Από το πλάι, διαθέτει κομψό σχεδιασμό fastback που συνδυάζει σπορτίφ και κομψότητα.

Το bZ7 διαθέτει ένα Lidar εγκατεστημένο στην οροφή, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη του τελευταίου έξυπνου συστήματος οδήγησης της Momenta, Momenta 6.0.