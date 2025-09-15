Τελευταία Νέα
Η Penske Media Corporation (PMC), μητρική εταιρεία του Rolling Stone αλλά και άλλων μεγάλων μέσων όπως το Billboard, Variety, Hollywood Reporter και Deadline, κατέθεσε αγωγή την περασμένη εβδομάδα, τονίζοντας ότι οι πρακτικές της Google απειλούν άμεσα το μέλλον των ψηφιακών μέσων.
Η υπόθεση επικεντρώνεται στο εργαλείο AI Overviews, το οποίο παρουσιάστηκε από την Google το 2024 και παραθέτει σύντομες περιλήψεις πληροφοριών που συντίθενται αυτόματα από το περιεχόμενο ιστοσελίδων. Με τον τρόπο αυτόν, οι χρήστες λαμβάνουν άμεσες απαντήσεις στις αναζητήσεις τους χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν τις πρωτογενείς πηγές, γεγονός που, σύμφωνα με την PMC, αποδυναμώνει τον κύκλο επισκεψιμότητας και διαφημιστικών εσόδων των διαδικτυακών μέσων. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τζέι Πένσκε, σημείωσε ότι τα έσοδα που σχετίζονται με συνδέσμους πωλήσεων έχουν υποχωρήσει πάνω από ένα τρίτο από τα τέλη του 2024, ενώ περίπου το 20% των αποτελεσμάτων αναζήτησης που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες του ομίλου συνοδεύονται πλέον από τέτοιες περιλήψεις τεχνητής νοημοσύνης.
Η PMC υποστηρίζει ότι ο σταδιακός εκτροχιασμός της επισκεψιμότητας απειλεί να έχει «βαθιές και επιζήμιες συνέπειες» τόσο για τη βιωσιμότητα του δικού της επιχειρηματικού μοντέλου όσο και για τη διασφάλιση της ποιότητας και ποικιλίας της πληροφόρησης στο διαδίκτυο. Από την πλευρά της η Google υπεραμύνεται των πρακτικών της, με τον εκπρόσωπο της εταιρείας, Χοσέ Καστανέδα, να υπογραμμίζει ότι η λειτουργία AI Overviews συγκεντρώνει πληροφορίες από πλήθος ιστοσελίδων και τις παρουσιάζει στους χρήστες, επιμένοντας ότι η αμερικανική τεχνολογική εταιρεία θα αντικρούσει τις κατηγορίες στα δικαστήρια.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια στιγμή που η Google προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ της εκρηκτικής ανάπτυξης συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και των ολοένα αυξανόμενων αντιδράσεων από τον κλάδο των μέσων και των ρυθμιστικών αρχών. Μόλις στις αρχές Σεπτεμβρίου, ομοσπονδιακό δικαστήριο απέρριψε το αίτημα του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης να αναγκαστεί η Google να αποσχίσει το Chrome, σε μια διαφορετική υπόθεση για μονοπωλιακές πρακτικές. Η ίδια αυτή απόφαση είχε οδηγήσει σε νέο άλμα της μετοχής της μητρικής Alphabet, ενισχύοντας την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας κατά σχεδόν 20% μέσα σε λίγες μέρες.
Ωστόσο, η νέα αντιπαράθεση με την Penske Media αναδεικνύει τα βαθύτερα ρήγματα ανάμεσα στις τεχνολογικές εταιρείες, που χρειάζονται τεράστιες ποσότητες δεδομένων για να αναπτύξουν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης τους, και στα μέσα ενημέρωσης, που βλέπουν το δημοσιογραφικό τους προϊόν να αξιοποιείται χωρίς αντίστοιχη αποζημίωση. Η διαμάχη αυτή ίσως αποτελέσει σημείο καμπής για το πώς θα διαμορφωθεί στο μέλλον το οικοσύστημα της διαδικτυακής αναζήτησης και, κατ’ επέκταση, η ίδια η οικονομία των ΜΜΕ.
