Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι μαχητικά αεροσκάφη Typhoon της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας θα ενταχθούν σε αποστολές εναέριας άμυνας πάνω από την Πολωνία, στο πλαίσιο της αποστολής «Ανατολικός Φρουρός» του ΝΑΤΟ, με στόχο την αντιμετώπιση απειλών όπως τα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η ενεργοποίηση της επιχείρησης ήρθε ως απάντηση στην πρωτοφανή παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones. Σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, τα Typhoon θα επιχειρούν από κοινού με δυνάμεις άλλων κρατών-μελών της Συμμαχίας, όπως η Δανία, η Γαλλία και η Γερμανία, ενισχύοντας τις προσπάθειες αποτροπής και ασφάλειας στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Όπως αναφέρεται, τα βρετανικά αεροσκάφη αναμένεται να πραγματοποιήσουν τις πρώτες πτήσεις επιτήρησης και προστασίας του πολωνικού εναέριου χώρου μέσα στις επόμενες ημέρες.

Την Παρασκευή, το ΝΑΤΟ ξεκίνησε την επιχείρηση «Ανατολικός Φρουρός», με στόχο την ενίσχυση της άμυνας στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας, ως απάντηση στην πρόσφατη παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας, Μαρκ Ρούτε.

«Πρέπει, ως ΝΑΤΟ, να καταστήσουμε σαφή την αποφασιστικότητά μας και την ικανότητά μας να υπερασπιστούμε το έδαφός μας, και αυτό ακριβώς έχει σχεδιαστεί να κάνει ο “Ανατολικός Φρουρός”, ανέφερε χαρακτηριστικά στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από την έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Ο Ρούτε επισήμανε επίσης ότι το ΝΑΤΟ συνεχίζει να εξετάζει ποια θα μπορούσε να ήταν η πρόθεση πίσω από την παραβίαση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την κατάρριψη πολλών drones από τις πολωνικές ένοπλες δυνάμεις αλλά και συμμαχικά μέσα — για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, το 2022, που η Συμμαχία προχωρά σε τέτοια ενέργεια.