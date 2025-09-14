Το ματς στο Περιστέρι έχει μπει ήδη στο… αρχείο για τον Αρη, στρέφοντας από σήμερα το βλέμμα του στην πρεμιέρα του Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό την επόμενη Τέταρτη (17/09) στο Αγρίνιο, για την League Phase του θεσμού.

Η ομάδα βρέθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής στο Ρύσιο, με νέο πρόσωπο τον Μιγκέλ Αλφαρελά ο οποίος στάθηκε απίστευτα άτυχος! Ο Γάλλος γύρισε το γόνατο του σε ανύποπτη στιγμή, αποχωρώντας υποβασταζόμενος και με κλάματα από το γήπεδο. Μέχρι αύριο (15/09) αναμένονται τα αποτελέσματα της μαγνητικής ώστε να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του.