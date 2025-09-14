Συνήθως ένας νέος προπονητής που αναλαμβάνει μεσούσης της σεζόν, στο πρώτο του ματς δεν κοουτσάρει τη δική τού ομάδα… αλλά του προκατόχου του. Και αυτό, διότι δεν προλαβαίνει να αλλάξει αρκετά μέσα σε μόλις λίγες μέρες.

Ισως, όμως, ο Μανόλο Χιμένεθ να δημιούργησε τη δική του εξαίρεση στον κανόνα με το ντεμπούτο του στο Περιστέρι ως προπονητής του Άρη. Οχι ότι άλλαξε ριζικά τους «κιτρινόμαυρους». Απλά ήταν στο «τόσο-όσο» ώστε όχι απλά να κερδίσουν αλλά να το και κάνουν με ανατροπή!

Δεν ήταν ένας Άρης με joga bonito, τριγωνάκια και φουλ των αυτοματισμών. Ηταν ένας Άρης… back to basics. Ο Χιμένεθ γνώριζε ότι το αποτέλεσμα ήταν παραπάνω από απαραίτητο και έτσι παρουσίασε την ομάδα του με τέτοιο τρόπο που θα έπαιρνε όσο το δυνατόν λιγότερα ρίσκα στο παιχνίδι, σε αντίθεση με τα προηγούμενα ματς σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Άρης πίεσε πάλι ψηλά αλλά το έκανε πιο safe και με την αμυντική του τετράδα να μην αφήνει πολλά μέτρα στην πλάτη της. Ο Γαλανόπουλος έπαιξε «10ρι» για να… μαρκάρει, ισορροπώντας την έλλειψη τρεξιμάτων του Μορόν στην πρώτη γραμμή άμυνας. Ο Ράτσιτς για πρώτη φορά έπαιξε πιο χαμηλά και έτσι ήλεγχε καλύτερα τον χώρο ευθύνης του και δεν βρέθηκε στην άχαρη διαδικασία να τρέχει για να καλύψει χώρους.

Ο Χιμένεθ έκανε τα βασικά, τα οποία ωστόσο είναι απαραίτητα και η απουσία τους ήταν φανερή καιρό τώρα. Πάτησε πάνω στην δεδομένη διάθεση που βγάζει μία ομάδα με την έλευση ενός προπονητή και την έκανε πιο compact, πιο έξυπνη μέσα στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα, περίμενε να… μιλήσει η ποιότητα μπροστά, για αυτό και οι εκπλήξεις με Ντούντου-Μορουτσάν στα εξτρέμ. Δύο αναπληρωματικοί έγιναν βασικοί με τον Χιμένεθ και μάλιστα ο Βραζιλιάνος βγήκε από τη… ναφθαλίνη για να σκοράρει ένα πανέμορφο γκολ, σε αντίθεση με τον Ρουμάνο που δεν προσέφερε την παραπάνω ενέργεια κλείνοντας εσωτερικά από την δεξιά πλευρά.

Και μόνο που ο Άρης έβγαλε σωστή νοοτροπία και πέτυχε ανατροπή μετά από 1,5 χρόνο, είναι κάτι που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία. Για να εξελιχθεί, όμως το Περιστέρι σε αρχή αντεπίθεσης για τους Θεσσαλονικείς, απαιτείται διάρκεια και βελτίωση. Ο Χιμένεθ είπε άλλωστε ότι η ομάδα είναι ακόμα μακριά από αυτό που έχει στο μυαλό του. Απλά μέχρι να φτάσει σε αυτό, τα αποτελέσματα είναι ζωτικής σημασίας.

Με τον Αλφαρελά, την επιστροφή του Πέρεθ, του Γένσεν και ενεργοποιώντας περισσότερο παίκτες όπως ο Μισεουί, ο Άρης έχει τη «μαγιά» για αυτό που θέλει ο Χιμένεθ. Μία ομάδα με… εργάτες, που θα τρέχει, θα μοχθεί στην άμυνα και παράλληλα θα διαθέτει την ποιότητα για να κάνει πράγματα στο τελευταίο τρίτο. Το θέμα είναι να του «βγει» και να τον κρατήσουν τα αποτελέσματα μέχρι να γίνει αυτό.