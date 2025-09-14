Ένα βίντεο ντοκουμέντο από την συμπλοκή τριών Παλαιστινίων με ένα ζευγάρι Ισραηλινών τουριστών μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, που σημειώθηκε χθες Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Σε αυτό φαίνονται τα πέντε άτομα να βρίσκονται επί του πεζοδρομίου, με τους τρεις Παλαιστίνιους να παλεύουν με τον 29χρονο Ισραηλινό, χτυπώντας τον ακόμη και με κοντάρια που κρατούσαν, ενώ η 30χρονη προσπαθεί χτυπώντας τους να απελευθερώσει τον σύντροφό της. Από την Αστυνομία σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των τριών Παλαιστινίων, ηλικίας 27, 26 και 25 ετών, για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, πράξη που έλαβε χώρα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Greece 🇬🇷 Pro-Palestinians just assaulted an Israeli man in Athens’ Syntagma Square. pic.twitter.com/GtZsaAbtjs — Open Source Intel (@Osint613) September 14, 2025

Επιπρόσθετα, σε βάρος του 29χρονου υπηκόου Ισραήλ συντάχθηκε δικογραφία για απλή σωματική βλάβη και απειλή με ρατσιστικά κίνητρο, καθώς και σε βάρος της 30χρονης υπηκόου Ισραήλ για εξύβριση ομοίως με ρατσιστικά στοιχεία. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 29χρονος Ισραηλινός και ο 27χρονος Παλαιστίνιος, οι οποίοι υπέστησαν σωματικές βλάβες, χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία υπό τη συνοδεία αστυνομικών περιπολιών.

Τέλος, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, από το σημείο της συμπλοκής περισυλλέχθηκαν και κατασχέθηκαν έξι κοντάρια, εκ των οποίων δύο φέρουν τη σημαία της Παλαιστίνης.