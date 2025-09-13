Θέμα χρόνου φαίνεται πως ήταν η πολεμική ατμόσφαιρα ανάμεσα στο Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους να φθάσει στην Ελλάδα, καθώς καταγράφηκε το πρώτο επεισόδιο μεταξύ πολιτών των δύο λαών και μάλιστα στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. απογευματινές ώρες σήμερα Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 στην Πλατεία Συντάγματος, μπροστά από το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, σημειώθηκε επεισόδιο μεταξύ πέντε αλλοδαπών. Συγκεκριμένα, συνεπλάκησαν δύο υπήκοοι Ισραήλ και ειδικότερα μια 30χρονη και ένας 29χρονος με τρεις άνδρες παλαιστινιακής καταγωγής, ηλικίας 27, 26 και 25 ετών. Από το επεισόδιο προκλήθηκαν σωματικές βλάβες στον 29χρονο ισραηλινό.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, ενώ στην κατοχή των υπηκόων Παλαιστίνης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έξι πλαστικά κοντάρια, από τα οποία δύο έφεραν σημαίες. Η προανάκριση συνεχίζεται.